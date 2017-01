05 Jan 2017Posted by us er

LUSHNJE

Një 22-vjeçar nga fshati Kolonjë i Lushnjës i ka dhënë fund jetës duke u vetëvarur në ambientet e Burgut të Rrogozhinës. Mësohet se të martën, Estref Halili u gjet në gjendje të rëndë në tualet nga shokët e tij, të cilët më pas njoftuan rojet e sigurisë. I riu u dërgua urgjentisht në spitalin e Rrogozhinës, ku dhe vdiq pak kohë pas mbërritjes atje. Burime zyrtare nga policia bënë me dije se Halili ishte arrestuar më 22 dhjetor të vitit që shkoi, pasi në automjetin e tij tip “Volkswagen”, me targa AA 642 DA, që ai drejtonte, iu gjet dhe iu bllokua në cilësinë e provës materiale një dozë lëndë narkotike (kanabis sativa) dhe një thikë. Po të njëjtat burime pohuan se më 26 dhjetor, i riu ishte transferuar nga paraburgimi i Fierit në qelitë e Burgut të Rrogozhinës. Menjëherë pas ngjarjes së rëndë, blutë kanë nisur hetimet, ndërsa ende nuk dihen shkaqet që çuan 22-vjeçarin në marrjen e vendimit ekstrem. Sipas policisë, viktima ishte dënuar më parë për veprën penale “Prodhim dhe shitje të narkotikëve” dhe se ishte liruar me kusht nga Burgu i Kosovës në shkurt të vitit të kaluar, pasi kishte kryer 2.5 vjet burg nga dënimi i dhënë. Ndërkohë, vdekja e 22-vjeçarit ka tronditur familjarët e tij, të cilët fajësojnë shtetin në lidhje me këtë ngjarje. E ndërsa kanë hapur dyert e mortit, ata deklaruan se shkak i vetëvrasjes së djalit të tyre është bërë një dënim i pamerituar. Prindërit e viktimës u shprehën se Estref Halili përfundoi sërish në qeli për një cigare hashash. Ardian Halili i bëri apel shtetit që të rishikojë dënimet për përdoruesit e hashashit, pasi kjo gjë i kushtoi jetën djalit të tij. “Trafikantët e vërtetë enden të lirë, ndërsa im bir nuk kishte mbushur një vit që ishte liruar nga burgu, por u arrestua sërish për të njëjtën akuzë, pasi u kap duke përdorur një cigare hashash. Djali i ka dhënë fund jetës për shkak të tronditjes psikologjike”, – tha babai i 22-vjeçarit.

BABAI I VIKTIMES

“Djalin e arrestuan pak ditë para Vitit të Ri, pasi e kapën në makinë duke tymosur një cigare hashash. Ai ishte arrestuar edhe më parë. Shteti i dha dënimin që ai nuk e meritonte, 5 vjet dënim për 3 gramë hashash që e përdornin 3 veta. Estrefi e mori përsipër dhe e dënuan 5 vjet. Tani e kapën sërish për një cigare hashash. Ai nuk ishte trafikant, ndërsa i kishin thënë se ‘do të marrësh dënim akoma më të rëndë pasi je përsëritës’. Policia dhe shteti duhet të kapë ata që transportojnë drogë me kamiona apo maune dhe jo këta që janë adoleshentë që marrin një cigare hashash për të pirë dhe të dënohen dhe arrijnë deri sa të vetëvriten”, u shpreh Ardian Halili. Sipas babait të 22-vjeçarit, frika nga një dënim më i rëndë e çoi djalin e tij në ndërmarrjen e vendimit ekstrem. “Po merrte dënimin e dytë rrezik, ndaj dhe im bir i dha fund jetës”, – u shpreh Halili.