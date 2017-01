09 Jan 2017Posted by us er

Linja Shqipëri-Greqi dhe Muriqani janë tashmë rrugë të zakonshme të trafikantëve të drogës, konstatim që verifikohet nga statistikat e policisë. Vetëm gjatë ditës së djeshme 5 vetë kanë rënë në pranga, pasi u kapën në flagrancë teksa transportonin 30 kg marijuanë. Policia greke ka arritur të sekuestrojë rreth 10 kg marijuanë në kufirin greko-shqiptar. Sipas burimeve, droga u kap në Argos Orestiko të Kosturit. Policia ka treguar se lënda narkotike u gjet në një mjet që ishte ngarkuar në kufirin e gjelbër, në të cilin gjatë kontrollit të ushtruar u gjetën në dy goma rezervë, 9 pako me 10 kg e 420 gramë marijuanë. Brenda në mjet u gjetën edhe 5.4 gramë marijuanë, të cilën supozohet se dy transportuesit e kishin për përdorim personal. Pas kontrollit, autoritetet greke vunë në pranga shoferin e automjetit dhe një tjetër person që e shoqëronte në makinë. Bëhet fjalë për dy shtetas grekë, respektivisht 48 vjeç dhe 41 vjeç. Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar gjithashtu edhe 3 celularë me 4 karta SIM, 200 euro si dhe makina me të cilën po udhëtonin. Hetimet janë duke vazhduar, për të zbuluar më shumë rreth destinacionit të lëndës narkotike dhe bashkëpunëtorëve të mundshëm të dy shtetasve grekë. Ende nuk dihet nëse bëhet fjalë edhe për ndonjë shqiptar, por ajo që aktualisht dihet me siguri është fakti se lënda narkotike ka ardhur nga Shqipëria. Ndërkaq, në Muriqan tre persona janë vënë në pranga pasi iu gjetën 20 kilogramë kanabis. Ekrem Burovci, 34 vjeç, Dugagjin Lyta, 48 vjeç dhe Edmond Mulgeci, 57 vjeç, mbanin sasinë e lëndës narkotike në automjetin e tyre autobus të linjës Kosovë-Gjermani me targë 07 183 CE. Policia njofton se gjatë kontrollit iu është kërkuar udhëtarëve të zbresin në tokë gjithsecili me çantën e tij, ndërsa u evidentuan nga policia çantat pa pronar, brenda të cilave u gjet dhe u bllokua në cilësinë e provës materiale 20 kg lëndë narkotike e dyshuar marijuanë.