Projekti me “KLUG CONSERVATION” është një ndër projektet më të rëndësishme që Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi” realizon falë mbështetjes së Ambasadës Gjermane në Tiranë. Një projekt i tillë mundëson sistemimin dhe mbrojtjen e arkivës sipas standardeve bashkëkohore. Aktualisht, xham negativët, dokumentet dhe objektet, pjesë e koleksionit të muzeut, janë të vendosur në kutitë e tyre origjinale, të cilat tashmë janë vjetërsuar nga koha dhe nga mungesa e kushteve të përshtatshme për konservim ndër vite. Projekti për ruajtjen e arkivës, i përfituar në vitin 2016, mundëson zbatimin e një sistemi të ri konservimi të negativëve prej xhami, filmave rul, fotografive në letër si dhe dokumenteve, të cilat do të vendosen në zarfe dhe kuti të reja. Falë këtij projekti janë përfituar 6.933 kuti arkivimi dhe 81.680 zarfe me një vlerë prej 70.000 eurosh. Me një eksperiencë mbi 140-vjeçare, “KLUG CONSERVATION” është një kompani gjermane e specializuar në fushën e mbrojtjes së objekteve të trashëgimisë kulturore nga dëmtimet. Qëllimi i parë i produkteve “KLUG” është të ruajë këto objekte – në rastin konkret xham negativë, dokumente, objektet të arkivës “Marubi”- në gjendjen në të cilën ata ndodhen dhe jo të ndërhyjë për restaurimin e tyre.

Fituese e “German Art Trade” si produkti i vitit në fushën e konservimit në vitin 2011, duke filluar që nga materialet përbërëse të letrës e deri te produktet e arkivës, si zarfe, kuti, dosje, të gjitha produktet e kësaj kompanie u përgjigjen standardeve ISO 9706 dhe ISO 16245, ndërsa produktet për arkivim fotografik u nënshtrohen testimeve PAT për sigurinë në përdorim.

Statusi i ekspertizës dhe eksperienca mundëson produkte të personalizuara për çdo arkivë. Në rastin e muzeut “Marubi”, zarfet dhe kutitë e konservimit janë dizenjuar sipas madhësive, cilësisë dhe standardeve që u përgjigjen kërkesave të materialit arkivor sipas një analize të kryer nga stafi i muzeut e cila u është paraqitur specialistëve të “KLUG”.

Një projekt i tillë e bën arkivën e “Marubit” të parën arkivë në Shqipëri e cila ruhet sipas standardeve bashkëkohore. Kjo mundëson mbrojtjen e kësaj trashëgimisë kulturore për brezat e ardhshëm dhe vlerësimin e një dokumentimi fotografik që rindërton historinë e Shqipërisë.

Për këtë, Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi” falënderon ish-ambasadorin gjerman në Shqipëri, Hellmut Hoffman, për mbështetjen e këtij projekti, dhe ambasadoren gjermane Susanne Schütz për vazhdimësinë e bashkëpunimit.