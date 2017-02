06 Shk 2017Posted by us er

Shërbimet e policisë vijuan sërish dje operacionin “Blici Rrugor”, i shtrirë në 12 qarqet e vendit, në akset kryesore dhe zonat urbane. Operacioni nisi në orën 13:00 dhe zgjati deri në orën 14:00.

Gjithsej u angazhuan rreth 760 punonjës policie, si dhe u ngritën dhe funksionuan 150 pika kontrolli në të gjithë vendin. Nga Policia Rrugore e mbështetur, nga Patrullat e Përgjithshme dhe “Shqiponjat” janë ndëshkuar me masë administrative 610 persona. Sipas njoftimit të policisë, bëhet me dije se nga këta, 268 qytetarë janë gjobitur për mosvendosje të rripit të sigurimit, (drejtues mjetesh e pasagjerë), 184 drejtues mjetesh kanë marrë gjobë për përdorim të celularit gjatë drejtimit të mjetit, ndërsa 158 persona (drejtues mjetesh) janë gjobitur për shkelje të tjera, si shpejtësi tej normave të lejuara, për mosvendosje të kaskës mbrojtëse etj. Sipas policisë, ky lloj operacioni ka për qëllim rritjen e parametrave të sigurisë rrugore, ndërgjegjësimin e qytetarëve për rëndësinë e vendosjes së rripit të sigurimit, për mospërdorimin e celularit gjatë drejtimit të mjetit, por edhe të respektimit të rregullave të qarkullimit rrugor në tërësi. Gjithashtu, policia njoftoi se ky operacion do të vijojë çdo ditë në të gjithë vendin.