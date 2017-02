Kryeministri Edi Rama paralajmëroi dje ministrin e Mjedisit, Lefter Koka që të mos e përsërisë më gabimin, duke lëshuar akuza për punën e policisë. Në intervistën për “Tonight Ilva Tare”, Rama foli për bisedën me ambasadorin amerikan Donald Lu për arrestimin e Kelmend Balilit, ndërsa konfirmoi se nuk do të jetë në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare.

Të hënën shkarkuat ministrin e Drejtësisë. Si është e vërteta e shkarkimit?

Nuk mund të ekzistojë një qeveri serioze në botë, nëse një ministër nuk respekton skuadrën, rregullat dhe mbi të gjitha detyrat. Detyra e ministrit është të bëjë të gjitha detyrat që mbulon portofoli i tij dhe jo të bëjë opinionbërësin, opiniondhënësin apo opiniontjetërsuesin e qeverisë. Nuk ka asnjë problem ta bëjë këtë jashtë radhëve të kabinetit qeveritar.

E ka të ndaluar të flasë një ministër?

Qeveria ka një kod etik të miratuar me konsensus, që përcakton saktësisht marrëdhëniet e çdo anëtari të kabinetit me kabinetin dhe publikun, ministri ka detyrimin të flasë me publikun, por edhe t’i shërbejë publikut si anëtar i qeverisë.

Manjani po pengonte reformën në drejtësi?

Zgjedhja e ministrit të ri do forcojë dhe përmirësojë marrëdhënien e qeverisë me Kuvendin dhe do jetë një nxitje mjaft e nevojshme për të çuar përpara reformën në drejtësi. Me rëndësi është çfarë qeveria prodhon për të mirën publike. Një nga të mirat e mëdha që kjo qeveri ka detyrimin të prodhojë për qytetarët është një drejtësi e re, e drejtë, që kalon përmes zbatimit të një reforme, që në pjesën më të madhe të saj është shkruar në letër, por duhet kthyer në realitet. Për ta kthyer në realitet duhet të nxitojmë për të zbatuar ligjin e vetingut, që është filtri për të kaluar nga një turbullirë e jashtëzakonshme e një uji të ndenjur dhe qelbur prej 20 e kusur vitesh, në rrjedhën e pastër të një drejtësie që u shërben të gjithë qytetarëve dhe nuk e lë njeriun e thjeshtë dhe të zakonshëm të këtij vendin në mëshirën e një tregu ku drejtësia është një mall që shitet ose blihet.

Ishte dakord Ilir Meta për shkarkimin e Manjanit?

Sigurisht që shkarkimi u ekzekutua pasi u dakordësuam me bashkëkryetarin e koalicionit qeverisës.

Nuk ka qenë vetëm Manjani që ka bërë akuza të ashpra për hashashin, implikimin e policisë dhe rrezikun që mund të kenë zgjedhjet nga policia. E kam fjalën për ministrin Koka, deputetin Vangjel Tavo, që ka shprehur këtë shqetësim në mediat shqiptare dhe greke.

Nuk marr seriozisht burrat me kostum që flasin pas pilafit, por dhe gjatë pilafit në politikën tonë. Di dhe të bëj dallimin mes një ministri që në mënyrë të përsëritur ka shkelur kodin etik të qeverisë dhe ka shkelur kontratën tonë me publikun dhe të një ministri që ka të drejtën dhe ai të bëjë një gabim, jam i bindur që nuk do përsëritet dhe uroj që bindja ime të provohet në realitet, pasi në rastin e ministrit tjetër mendoj se bëhet fjalë për një anëtar kabineti, që ka qenë gjatë gjithë kryerjes së detyrës një pjesëtar skuadre që ka respektuar skuadrën, pozicionin e tij në raport me detyrën dhe publikun.

Ministrin Koka e keni falur, keni komunikuar me të pas intervistës në “Ora News”?

Nuk fola për falje, fola për drejtën që çdo njeri ka për të gabuar njëherë.

Çfarë nuk po funksionon në koalicionin PS-LSI?

Është një problem që nuk e konstatoj, mendoj se koalicioni ka funksionuar më së miri, pasi shikoj strukturën e plotë dhe nuk i lejoj vetes të humbas në detaje të papërsosura, defektoze apo në detaje të shëmtuara.

Të ardhurat nga trafikimi dhe lejimi me dashje apo përfshirja e policisë në trafikun e hashashit mund të përdoren në zgjedhje. Shqetësimi ka ardhur si nga ministrat e LSI, ashtu edhe nga opozita. Si i përgjigjeni?

Kjo është shenjë e sigurt që zgjedhjet po afrohen. Afrimi i zgjedhjeve krijon nervozizëm të natyrshëm tek kushdo që bëhet gati të futet në një garë dhe unë nuk i marr seriozisht këto lloj shprehjesh nervoze të një politike që luan pa top. Të luash me top është diçka, të luash pa top është diçka tjetër.

Është moralisht e qëndrueshme qeveria kur ministrat e saj akuzojnë për lidhje me drogën?

Nuk ka ndodhur asnjë tragjedi, një ministër i papërshtatshëm është shkarkuar dhe një ministër i ri ka marrë detyrën. Qeveria vazhdon të kryejë me vendosmëri përditë punën e saj dhe nëse qeveria kërkon rregull dhe kërkon respektin e të gjithëve për Kushtetutën, ligjin, normat themeltare të bashkëjetesës nuk mund të jetë vendi ku jepen shembuj të papërshtatshëm.

Ju kanë kërkuar partnerët ndërkombëtarë të shkarkoni ministrin Tahiri?

Unë jam Kryeministër i Shqipërisë dhe nuk marr kërkesa dhe as urdhra, këshilla apo porosi nga asnjë partner ndërkombëtar për ekipin qeveritar apo ato që janë detyrat e mia kushtetuese. Së dyti, asnjëherë, askush nuk më ka kërkuar asgjë për ministrin e Brendshëm në funksion negativ.

As LSI?

Asnjëherë, në asnjë rast, në asnjë bisedë ne nuk kemi diskutuar për ministrin e Brendshëm, kemi diskutuar për përmirësimin e mëtejshëm të punës edhe në Ministrinë e Brendshme, edhe Policinë e Shtetit, betejën kundër kultivimit të kanabisit dhe domosdoshmërinë për të përmirësuar më tej rezultatet. Rezultatet jam i bindur që duken në vijimësi, siç janë dukur më parë.

Kreu i LSI ka folur për 71 mandate, nëse i keni është i gatshëm të dalë në opozitë. Ju keni thënë se i keni.

Këto janë të gjitha fjalë, nuk kanë asnjë rëndësi. As të thëna nga aleati im, as nga unë dhe as nga ju në emër të aleatit tim dhe timin. Rëndësi ka që ne jemi në prag të mbarimit të një mandati, që është pjesa e parë e një ndeshjeje vendimtare për të bërë shtet, për të vendosur rregull dhe krijuar kushtet që në këtë vend të kemi një ekonomi që funksionon për të gjithë dhe krijon mundësinë përmes rregullit. Të tjerat janë vetëm fjalë. PS është një forcë që ka dhe ndjen përgjegjësi të madhe, është forca më e madhe në vend, që ka udhëhequr këtë mandat, ka çarë një rrugë jashtëzakonisht të vështirë reformash, është forca që do t’u sigurojë shqiptarëve zbatimin e reformës në drejtësi, forca që është në koalicion strategjik me LSI. Këtu nuk ka as pyetje dhe as pikëpyetje. Ne do ballafaqohemi me shqiptarët me arritjet tona, defektet tona, gabimet, janë shqiptarët që do vendosin.

Po negocioni një marrëveshje me LSI, apo do jetë ‘hajt se flasim’?

Nuk pranoj ministra që komentojnë punën e qeverisë, jo më të komentoj çfarë thonë ministrat e mi. Çdo ministër thotë atë që mendon brenda pozicionit tij. Nuk po negociojmë absolutisht asgjë. Jemi të fokusuar tep punët dhe problemet. Po përfundon pjesa e parë e ndeshjes, nuk ka pushim. Do shkojmë në zgjedhje.

Deri kur do ta prisni LSI?

Nuk po presim LSI, po ecim drejt në rrugën tonë bashkë me LSI dhe do shkojmë në zgjedhje secili me programin e vet, alternativën e vet, pavarësisht nëse jemi apo nuk jemi bashkë në një koalicion dhe shqiptarët do gjykojnë.

A jeni konsultuar me LSI-në për PDIU-në?

Ftesa për PDIU-në është bërë bashkërisht me bashkëkryetarin e koalicionit.

PDIU mori vota djathtas dhe iu bashkëngjit koalicionit majtas…

E drejta e besimit është e drejtë e njeriut.

Është hera e parë që nuk e thoni qartë se nuk doni të jeni në koalicion me LSI-në?

Ajo që unë di të them është që për PS-në nuk ka pyetje dhe as pikëpyetje për strategjinë e këtij koalicioni. Nuk e kemi shtruar asnjëherë për diskutim për ta rishqyrtuar. E majta shkon përtej një mandati, meje, përtej Ilir Metës, përtej këtyre situatave.

I keni 71 mandate, siç keni thënë…

Këtë do ta vendosin shqiptarët në qershor dhe sa mandate do të kenë të gjithë.

Lëvizjen e Kokëdhimës, “Zgjidhja”, e shihni si rrezik?

Unë nuk shoh rreziqe, por vetëm mundësi.

Për sa i përket numrit të biznesmenëve në parlament….

Akuzat bëhen që njerëzit të çoroditen.

Pse nuk e pranoni votimin elektronik?

S’u futemi aventurave.

Zoti Basha ka paralajmëruar një protestë më 18 shkurt kundër varfërisë, shëndetësisë, krimit.. Ju duket klimë e përshtatshme para zgjedhjeve?

Më duket një e drejtë absolute e opozitës ta shohë botën siç e sheh të arsyeshme dhe t’u kërkojë shqiptarëve ta shohin botën përmes syve të saj. Nëse i bind, dorën dhe le të qeverisin.

A keni pasur presion për arrestimin e Balilit?

Qeveria as nuk ka dhe as nuk pranon presion nga asnjë shtet. Ambasadorit amerikan ia kam thënë miqësisht. Absolutisht, në shqetësimin për ta vendosur përpara drejtësisë këtë personazh kaq të përfolur dhe këtë eksponent të krimit është një shqetësim i përbashkët. Ama çdo paragjykim dhe çdo insinuatë që moskapjen e tij e lidh me mungesë vullneti nga ana e qeverisë, mungesë vendosmërie nga ana e Policisë së Shtetit është krejtësisht pa vend. Dhe meqë këtij ditëziut ia kanë vendosur nofkën e Eskobarit, atëherë unë e kam kujtuar dhe rikujtoj që fakti që Eskobari e torollisi një shtet, superfuqi për vite të tëra, fakti që e bëri Amerikën vendi ku gjeneronte 60 miliardë dollarë çdo vit, nuk do të thotë se Eskobari kishte mbështetje tek Shtëpia e Bardhë, apo kishte korruptuar DEA. Nuk duhet të hedhim baltë pa dashje mbi Policinë e Shtetit. Ata që duan t’i hedhin baltën është një politikë shpif. Balili ka qenë militant i PD-së dhe ka marrë dhe përfitime nga PD.

A do të merrni pjesë në Këshillin e Sigurisë Kombëtare?

Nuk do marr pjesë në Këshillin e Sigurisë, nesër do jem në Kosovë. Nuk mund të jem në atë mbledhje. Nuk do bëj asnjë koment derisa e ka thirrur kryetari i Kuvendit e bashkëkryetari i koalicionit.

Ka një akuzë që ju keni telefonuar një gjyqtar për t’i kërkuar një vendim në favor të vendimit që ju dëshironi, është e vërtetë?

Akuzat politika i bën jo për t’iu përgjigjur unë, por që t’u mbushë mendjen njerëzve sa i keq jam unë. Paçin fat ata që i bëjnë! Njerëzit këtu janë në gjendje të gjykojnë. Unë nuk kam çfarë t’i përgjigjem gjithëfarëlloj idiotësirash që formulohen si akuza.

E respektoni ndarjen e pushteteve?

Nuk jam unë që duhet ta gjykoj, por unë them se e respektoj.

Të telefonosh një gjyqtar është shumë e rëndë…

Nëse është e vërtetë, është e tmerrshme. Po humbasim kohë për diçka që është komplet pa lidhje.

Kreu i opozitës, Basha tha se do të kemi probleme me SHBA-të për shkak të kësaj administrate të re.

Më kujtojnë këto biseda atë personazhin e Nurihanit, plaka Nurihan e mbështjellë me batanije në bodrumin e saj që priste radio “Londrën” për të shpëtuar nga zgjedha e bashkëpronarëve apo bashkëbanorëve të katit sipër. Këto janë biseda që as në kafenetë e fshatit nuk bëhen. Të jetohet me idenë se Amerika gdhihet e ngryset me ne dhe se marrëdhëniet tona me Amerikën janë marrëdhënie që kalojnë përmes inateve nga loja me top tek oborri i lagjes.