Alketa Vejsiu vjen me libër

04 Shk 2017

“Një libër për ta bërë jetën tuaj,

por edhe timen më të bukur”

Alketa Vejsiu, edhe pse një ndër personazhet më të njohura dhe

më të dashura për publikun, gjithmonë ka qenë e rezervuar për të folur për jetën private. Ajo e ka nisur karrierën në moshën 13-vjeçare për të mos u larguar asnjëherë nga televizioni. Ka krijuar një familje të bukur gjithashtu, por të cilën e ka mbajtur gjithmonë larg vëmendjes mediatike. Megjithatë do të keni mundësinë të njihni edhe Alketën shkrimtare. Ajo do të rrëfejë në një libër autobiografik se si e nisi karrierën, sfidat që ka kaluar, dhe do të tregojë detaje nga jeta e saj personale gjithashtu.