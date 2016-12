23 Dhj 2016Posted by us er

Ornela Manjani

ALUIZNI bën publike listën me 600 personat që kanë ndërtuar pa leje dhe kanë gati lejen e legalizimit.

Përfituesit janë në qarkun e Elbasanit, në Shijak, dhe duhet të shkojnë të tërheqin lejen pranë drejtorisë së këtij qyteti. Ndërsa, për pajisjen me tapi të personave që kanë ndërtuar pa leje, me ndryshimet e fundit në ligj do të bashkëpunojnë ALUIZNI dhe ZRPP-ja pa qenë nevoja të aplikojnë vetë përfituesit. ALUIZNI dorëzon në ZRPP: verifikimin e gjendjes juridike të pronës ku janë ngritur ndërtimet informale, përditësimin e regjistrit të pasurive të paluajtshme, kartelave dhe hartave kadastrale, sipas blloqeve kadastrale ku janë ngritur ndërtimet informale dhe regjistrimin e lejes së legalizimit dhe të pasurisë së legalizuar. Kërkesa për informacion, për verifikimin e gjendjes juridike të pronës (statusit juridik), dërgohet nga ALUIZNI pranë ZVRPP-së, jo më vonë se 10 ditë nga data e evidentimit faktik në terren (data e “Procesverbalit të evidentimit në terren”) dhe shoqërohet nga harta vektoriale në format shkresor dhe elektronik. Ndërkohë, ZVRPP-ja, brenda 15 ditëve nga administrimi i kërkesës, dërgon informacionin mbi gjendjen juridike të pronave në bllokun kadastral, në të cilin përfshihen: të dhënat mbi pronarin e pasurisë, hartën kadastrale, në format shkresor dhe elektronik, dhe kartelat. Në VKM është sanksionuar se, kur ZVRPP-ja nuk dërgon informacion, ALUIZNI vijon procedurat administrative për legalizimin e ndërtimit, duke kërkuar regjistrimin e tij. Kur zona kadastrale nuk i është nënshtruar regjistrimit fillestar dhe poseduesi i ndërtimit nuk disponon dokumentacion që provon pronësinë mbi truallin, ALUIZNI vijon procedurat e kalimit të së drejtës së pronësisë, si në rastin e ndërtimeve informale të ngritura mbi truall “shtet”.