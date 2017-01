Enida Himaj

Prej ditësh është bërë publik lajmi se ish-banori i “Big Brother” është bërë pjesë e partisë së re politike, LIBRA. Anaid Kaloti në një intervistë për “Bluetooth” rrëfen si u bë pjesë e LIBRA-s si dhe rolin e tij pranë partisë së Ben Blushit. “Nuk ka vertikalizime shefa apo deputetë me udhëzime vertikale partiake që të na japin urdhra”, shprehet djaloshi nga Tirana. Pasi ka provuar angazhimin në politikë me PD, por edhe me PS, ai shprehet se ka gjetur më në fund një përfaqësim të ideve të tij. Më tej ai nuk lë pa na përmendur edhe marrëdhëniet me kryetarin, Ben Blushin, duke u shprehur se nga afër e ka takuar vetëm njëherë dhe se komunikojnë me email rreth punëve të përditshme.

Ditët e fundit është marrë vesh lajmi se jeni bërë pjesë e politikës, me konkretisht, e partisë së re, LIBRA, cili është roli juaj?

Ne nuk funksionojmë me role. Jemi një organizatë e barabartë e mirëstrukturuar, punojmë dhe orientohemi të gjithë horizontalisht. Nuk ka vertikalizime shefa apo deputetë me udhëzime vertikale partiake që të na japin urdhra. Unë jam pjesë e bordit të Tiranës, koordinoj dhe hartoj strategji që LIBRA të jetë sa më afër njerëzve në terren. Është një punë e organizuar në grup dhe që funksion shumë mirë deri tani

Mund të quheni koordinator në detyrën tuaj të re?

Anëtar i bërthamës së Tiranës, pjesë shumë domethënëse e lëvizjes,vullnetar i denjë i lëvizjes më të barabartë njerëzit për njerëzit

Çfarë pret Anaidi pas fushatës?

(Qesh) Në LIBRA nuk ofrojnë pazare, ne nuk funksionojmë me premtime, ne aderojmë në emër të barabartë të njerëzve të lirë që nuk shiten apo blihen ashtu si rëndom partitë politike kanë transformuar çdo element të shoqërisë dhe familjes shqiptare, duke blerë më para apo premtime të ardhmen e tyre dhe shkatërrimin e shqiptareve. Unë pres të përfaqësohem nga njerëz më ide, të kemi një apo më shumë zëra në Parlament që flasin për një Shqipëri të pa poshtëruar pasi unë jam shumë i bindur që Shqipëria që po jetojmë nuk është ajo që ne duam.

A mendoni se shqiptarët i besojnë ende të tilla ide si këto tuajat?

Unë i besoj. Unë jam shqiptar, por që nga çdo teori e gënjeshtër që dëgjova gjithë jetën, vetëm te LIBRA u ndjeva i përfaqësuar mbi idetë e mija.

Je angazhuar edhe më herët me politikë, çfarë përshtypjes ke marrë?

Kam qenë pjesë organizative e PD, kam bërë fushatë për Rilindjen, edhe pse nuk lind asgjë nga një ego e vdekur për pushtet, kam takuar personalisht Lulzim Bashën, Fugen që vë në rresht Ramën, kam qenë pjesë e strukturës së Saimir Tahirit… Nuk kam asnjë përshtypje të keqe për asnjë nga këta më sipër, përveçse politika dhe skemat që zgjedhin të përdorin nuk përfaqësojnë asnjë ide timen dhe unë nuk mbroj asnjë tezë të tyren. Për sa kohë njerëz vdesin nëpër urgjenca, fëmijë nëpër rrugica, të vjetër nëpër ura unë nuk do të mbështes më asgjë dhe asnjë nga këta. Nuk do të përpiqem të gjej fajtor individual, por do pështyja mbi çdo minutë të humbur nga jeta e një njeriu të varfër, vetëm mbi politikën që 25 vjet nuk ndryshoi as edhe një mentalitet, jo pastaj gjëra të tjera më jetike, më domethënëse.

Çfarë marrëdhënie ke me Ben Blushin, kryetarin e LIBRA?

Nuk kam asnjë marrëdhënie me Blushin, përveçse përshëndetemi rishtas nëpër korridor apo kontaktojmë me email për ndonjë plan pune. E kam takuar vetëm një herë privatisht, ditën kur u ofrova në LIBRA. Ta thashë dhe njëherë ne nuk funksionojmë vertikalisht, marrëdhëniet më të ngushta aty i kam me kolegët e zyrës ku punoj dhe më njerëzit e rinj që njoh çdo ditë aty.