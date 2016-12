27 Dhj 2016Posted by us er

Antuan Grizman është xhevahiri më i kërkuar në merkato. Me Kristiano Ronaldon dhe Leo Mesin që rinovuan përkatësisht me Realin dhe Barçën, ylli i Atletiko Madridit është bërë shënjestra e shumë klubeve me buxhet të madh në Europë. Me Atletikon, që do ta ketë të vështirë ta mbajë francezin, drejtuesve madrilenë nuk u mbetet gjë tjetër veçse të zgjedhin ofertën më të mirë, ndonëse “Los cholconeros” nuk e lëshojnë lojtarin e tyre pa të paktën 100 milionë euro të derdhura në arkat e klubit. Dhe pikërisht për Grizmanin, Arsenali dhe Mançester Siti kanë nisur një duel të fortë në merkato. Për francezin, klubet janë të gatshëm të bëjnë çmenduri financiare, por sigurisht që ekipi i Venger nuk mund të paguajë aq shumë sa Siti, por mbetet një ekip i preferuar për lojtarët trikolorë, që në të shkuarën kanë shkruar historinë e topçinjve.