Arjen Roben rinovon kontratën me Bajernin e Mynihut

17 Jan 2017Posted by us er

Edhe pse ka afruar dy lojtarë të rinj nga Hofenhajmi për sezonin e ardhshëm, Bajerni nuk është ende gati të “divorcohet” me veteranët e tij. Kështu, drejtuesit më të lartë të klubit gjerman kanë vendosur të zyrtarizojnë rinovimin e një prej senatorëve, mesfushorit holandez Arjen Roben. Anësori ofensiv ka firmosur për një vit shtesë, duke e çuar kontratën deri në verën e vitit 2018. Sezonin e shkuar Roben luajti më pak se gjysmat e ndeshjeve të Bajernit, për dëmtime të ndryshme, ndërsa u fol se holandezi e kishte mbyllur aventurën e tij me klubin më të madh gjerman, pasi edhe lajmet e fundit për blerjen përfundimtare të Kinglej Komanit nga Juventusi të bënin të mendonin se lojtari që udhëhoqi bavarezët te sukseset e mëdha në mijëvjeçarin e fundit, nuk do të gjente më hapësira te Bajerni. Por prej tetorit të vitit të shkuar, ai është kthyer titullar te kampionët dhe duket në formë perfekte.