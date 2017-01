05 Jan 2017Posted by us er

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, është arrestuar ditën e djeshme në Aeroportin e Baselit, në pjesën franceze. Aeroporti Basel-Mulhouse ndodhet 3.5 kilometra në veriperëndim të Baselit në Zvicër dhe 20 kilometra në juglindje të Mulhouse në Francë. Mediat kosovare kanë thënë se ai është ndaluar nga policia për shkak të një aktakuze që daton nga viti 2004. Haradinaj është arrestuar në bazë të një fletarrestimi ndërkombëtar, të lëshuar nga Serbia. Ndërkohë, menjëherë pas ndalimit autoritetet franceze kanë njoftuar ato kosovare për arrestimin e tij. Familja e kreut të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka konfirmuar lajmin në media për arrestimin e tij. Familja e Haradinajt ka thënë për “RTK”-në se kreu i AAK-së është arrestuar në Francë, në bazë të një fletarresti ndërkombëtar, të lëshuar nga Serbia. Ministrja e Drejtësisë, Dhurata Hoxha gjithashtu ka konfirmuar se Ramush Haradinaj është arrestuar jashtë vendit. Ajo ka bërë me dije se janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet për lirimin e tij. “Është e vërtetë që është arrestuar lideri i AAK-së. Ne jemi duke marrë të gjitha masat që Haradinaj të lirohet sa më shpejt. Për këtë jemi duke punuar edhe me Ministrinë e Jashtme dhe ambasadat tona”, – ka thënë Hoxha. Ajo është shprehur se deri më tani nuk i di arsyet se pse është arrestuar Ramush Hardinaj nga autoritetet franceze. “Jemi duke punuar. Shumë shpejt do t’i marrim vesh edhe arsyet e këtij arrestimi”, – ka treguar ajo. Arrestimi i Ramush Haradinajt në Francë ka bërë bujë edhe në Serbi. Arrestimi i mëhershëm i liderit të AAK-së nuk ka vonuar shumë dhe është bërë lajm edhe në mediat serbe. Radio Televizioni i Serbisë citon mediat shqiptare duke thënë se “Haradinaj është arrestuar dhe gjendet në Paris”. Edhe gazeta serbe “Blic” ka bërë një lajm duke thënë se “Haradinaj është arrestuar me urdhër-arrest të Serbisë”.