Nga Pëllumb Karameta

A mund ta jetësojmë idealin: Arsim i mesëm për të gjithë? Përgjigjen e kësaj pyetjeje, znj. Lindita Nikolla, ministre e Arsimit dhe Sportit, ia kërkoi grupit… të punës në shtator 2016. Në vijim informohen lexuesit për rekomandimin e ofruar nga ky grup.

Si kuptim, ideali mund të njësohet me konceptin rreth diçkaje të përsosur, që ekziston vetëm në imagjinatë, ndryshe, si standard i përsosmërisë, që nxit përpjekjet njerëzore për ta jetësuar. Si i tillë, ideali ushqen nevojën, forcën e brendshme që nxit veprimet për përmbushje. Ideali dhe nevoja për t’u përmbushur kushtëzohen nga mundësitë. Nëse këto ekzistojnë, investimet e arsyeshme sjellin ndryshimin e qëndrueshëm. Nëse mundësitë nuk ekzistojnë, gjithë sa ndërmerret ose deklarohet mund të jetë aventurë ose spekulim.

Andaj, për të arritur te jetësimi i këtij ideali, duhet marrë parasysh lidhja e nevojës (kërkesës) së nxënësve dhe familjeve të tyre për shkollim, me mundësitë e shtetit për ta plotësuar këtë kërkesë (oferta). Ndërsa, skenarët politikë, që jetësojnë idealin, konsiderojnë përparësi detyrimin e shtetit për të siguruar burimet e nevojshme njerëzore, financiare dhe materiale.

A. Analiza e kërkesës: Në terma të përgjithshme, për hartimin e politikës së re, grupi i punës fillimisht mblodhi të dhëna, analizoi dhe më pas reflektoi mbi dy aspekte kyçe: 1) tendencat e vijimit nga shkollat 9-vjeçare në ato të mesme; 2) tendencat e frekuentimit të shkollave të mesme.

1. Për të kuptuar tendencën e vijimit, konsideruam të dhënat që paraqiten në tabelën e mëposhtme.

Të dhënat tregojnë se, që këtë vit, rreth 97% e nxënësve që marrin arsimin bazë, frekuentojnë shkollat e mesme (gjimnazet, shkollat profesionale, artistike-kulturore). Ky tregues është inkurajues për një politikë të re, por ka vetëm vlerën e kushtit të nevojshëm.

2. Për të kuptuar tendencën e frekuentimit, po i referohemi tabelës së mëposhtme, që na informon për frekuentimin e gjimnazeve ku shkollohet pjesa më e madhe e nxënësve tanë.

Nga këto të dhëna kuptuam mesataren e largimeve nga shkollat e mesme deri tani, e cila luhatet diku te 5% në vit. Në rang niveli arsimor, shifra arrin në rreth 15% të kontingjentit që duhet shkolluar. Tabela gjithashtu tregon se tendenca e braktisjes është në zbritje. Vetëm në vitin 2015-2016 frekuentuan shkollat e mesme 123.251 nxënës. Numri i nxënësve që i kanë braktisur shkollat është 2.958, ose 2.4% e kontingjentit. Tregues ky, që më shumë se mungesën e dëshirës së nxënësve për t’u arsimuar, pasqyron më së pari pasojat e tranzicionit që po kalon shoqëria. Ka përvoja në arsimin bazë që tregojnë se kjo gjendje, brenda një periudhe afatmesme mund të reduktohet përmes subvencioneve që kompensojnë të ardhurat e familjeve, në mënyrë që nxënësit të mos detyrohen të punojnë. Një pjesë tjetër e nxënësve i braktisin shkollat e mesme, pasi i ndjekin për një kohë të caktuar, për shkak të nivelit të ulët të arritjeve, të siguruara prej tyre në vitet e shkollimit bazë. Përballimi i kësaj dukurie lidhet jo pak me kushtet e nxënies në shkollat 9-vjeçare dhe me profesionalizimin dhe përkushtimin e mësuesve në shkollat. Këtë aspekt do ta shqyrtojmë në vijim.

Analiza e kërkesës i shtoi argumentet që e bëjnë realitet arsimin e mesëm për të gjithë nxënësit. Por, rekomandimi i arsyetuar kërkon të merren parasysh edhe faktorë të tjerë që lidhen me ofertën.

B. Oferta: Argumentet për politikën e re përfshijnë jo vetëm gjithë sa rezulton nga analiza e mësipërme, por edhe kushtëzimet që prodhohen nga marrëdhëniet ndërmjet elementeve të sistemit: a) infrastruktura e nevojshme shkollore; b) kapacitetet njerëzore dhe c) arritjet e nxënësve.

a) Analiza e të dhënave për këto aspekte tregoi së pari se, nëse regjistrohen dhe frekuentojnë të gjithë nxënësit që përfundojnë arsimin 9-vjeçar, kontingjentit aktual të shkollave të mesme i duhen shtuar edhe 12 ndërtesa shkollore, kryesisht në zona e mëdha urbane. Kjo mundësohet, pasi ndërtimi i shkollave të reja nuk do të realizohet brenda një viti, por së paku në harkun e 4 viteve kalendarike.

b) Nisur nga numri mesatar i mësuesve dhe i drejtuesve në shkollat e mesme, aktualisht rezulton se për arsimimin e nxënësve në shkollat e mesme, që do të ndërtohen rishtazi, duhet të angazhohen rreth 400 mësues të tjerë. Duke mbajtur parasysh se përmbushja e kërkesës do të realizohet vit pas viti, kjo shifër mund të përballohet si në planin financiar, ashtu edhe nga prania e mësuesve në pritshmëri ose e mësuesve të rinj që diplomohen dhe licencohen çdo vit.

Nga ana tjetër, sikundër provojnë studime të ndryshme, edhe braktisja e shkollave të mesme, sikundër e atyre 9-vjeçare, korrelon fort jo vetëm me kontekstet ekonomike dhe shoqërore, por edhe me rrethanat ku zhvillohet procesi i nxënies. Këtu faktor kyç është mësuesi me kompetencat dhe nivelin e tij profesional. Tashmë pranohet pa asnjë mëdyshje se niveli i cilësisë së arritjeve të sistemit arsimor përcaktohet më së pari nga niveli profesional i mësuesve dhe drejtuesve të tij. Janë këta faktorët kyç që ndikojnë në përmirësimin e arritjeve të nxënësve në çdo nivel arsimor. Edhe në këtë aspekt, investimet e viteve të fundit për të reformuar thellësisht profesionin e mësuesisë flasin në të mirë të arsimit për të gjithë nxënësit e grupmoshës. Spikat këtu hartimi i kornizës që integron formimin fillestar të mësuesve në universitete, me zhvillimin dhe kualifikimin në punë dhe vlerësimin e performancës së tyre. Edhe kthimi i mësuesisë në profesion të rregulluar, zbatimi gjatë tri viteve të fundit i 65 masave për zhvillimin profesional dhe kualifikimin e mësuesve, investimet për kthimin e shkollave në qendra komunitare e deri te ngritja e shkollës për drejtorët janë inpute që do të përmirësojnë hap pas hapi rrethanat ku realizohet procesi i nxënies, në shkolla apo jashtë tyre. Këtyre u shtohet kurrikula e reformuar e arsimit të mesëm, një nga tiparet dalluese të së cilës është shmangja e mbingarkesës mësimore. Çka, deri tani, ka zbehur ndjeshëm interesin e mjaft nxënësve për shkollim.

c) Përmirësimi sistematik i kushteve të nxënies, i shoqëruar me kulturën e përmirësuar profesionale të mësuesve dhe të drejtuesve të shkollave konsiderohen investime që po ndikojnë nivelin e arritjeve dhe kënaqësinë e nxënësve në shkolla. Një nga provat në dobi të konstatimit të mësipërm janë rezultatet e nxënësve tanë, që po përmirësohen vijimisht, në testimin ndërkombëtar PISA. Sikundër po ngihen nivelet e rezultateve të nxënësve, në të tria nivelet arsimore nga viti në vit.

Gjithë sa më sipër mundëson ofertën për arsimin e mesëm për të gjithë. Nga ana tjetër, lidhja e argumentuar e saj me kërkesën përbën bazën për hartimin e politikës së re në këtë aspekt.