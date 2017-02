Deputetja socialiste Arta Dade ka shfaqur hapur pëlqimin për të qenë Presidente e Republikës. Gjatë bisedës me studentët e ekselencës në emisionin “Vila24” në “News24”, deputetja socialiste ka pranuar se nuk do t’i thoshte ‘jo’ detyrës së Kryetarit të Shtetit nëse do të propozohej kandidatura e saj. “Nuk po loboj për t’u bërë presidente. Nuk e di nëse emri im është lakuar nëpër gazeta. Besoj se nuk ka rëndësi që presidenti të jetë burrë apo grua. Gazetarja më bëri pyetje a mund të bëhem presidente, dhe unë thashë pse jo. Bashkë me Blushin e Hafizin, e një grup deputetësh kemi kërkuar që presidenti të zgjidhet nga populli. Nëse do të ishte kështu, pse jo, do të kandidoja. Dua të inkurajoj të gjitha gratë që të jenë më optimiste për t’u angazhuar në politikë e detyra të tilla”, – tha Dade. Duke komentuar situatën brenda koalicionit, Dade u shpreh se në këtë drejtim duhet të bëhen marrëveshje mbi baza parimore. Në këtë rast, deputetja socialiste nuk ka ngurruar të përmendë edhe deputetin Ben Blushi, duke vlerësuar rastin kur ai është dorëhequr nga detyra e kreut të PS-së, pasi 6 deputetë votuan Bamir Topin president. “Sa i takon koalicionit, do të thosha se këto nuk duhet të mos ngrihen mbi baza parimore. Nuk dua të them se nuk duhet të ngrihen koalicione përtej të majtës apo të djathtës, por këto në përgjithësi nuk kanë funksionuar”, – tha Dade. Lidhur me shkarkimin e Ylli Manjanit nga posti i ministrit të Drejtësisë dhe deklaratat e tij publike, Dade tha: “Do t’i referohesha asaj që tha Meta dje; cilido që ka diçka për të denoncuar, le t’i drejtohet organit të akuzës”.