Intervistoi Ben Andoni

Në pozicionin e shkrimtarit, autori na ka përcjellë një dimension tjetër interesant të punës së tij, ajo që lidhet me krijimin. Një punë e tërë, që është hedhur në gjininë e romanit dhe që i jep shumë hapësirë aftësisë krijuese të autorit që duhet vlerësuar për punën e tij…

A nuk ju duket se pesha specifike e lëndës që përfshin narracionin e personazhit kryesor është e sfumuar disi nga shtjellimi filozofik që bëhet në pjesën më të madhe të romanit?

“Sigurisht që nuk e mendoj se ka ndodhur kjo gjë, asnjë sekondë nuk e mendoj, sepse po ta mendoja kështu do ta kisha zvogëluar refleksionin filozofik duke shtuar veprimin ose theksuar profilin e personazheve”.

Pastaj unë nuk di se cilin quani ju personazh kryesor në roman. Mua për vete më ka pëlqyer kështu sikurse e kam hedhur në letër. Është lexuesi që gjykon, jo unë. Unë marr kënaqësinë time, lexuesi le të marri të tijën. Ndërkaq, unë për vete nuk kam menduar kurrë se në romanin tim “Murgu”, botuar nga PAPIRUS, ka ndonjë personazh kryesor. Madje sipas meje aty ka transpersonazhe, pra personazhe me identitete të dubluara ose tripluara. Romani me personazh kryesor mua më sjell të përziera në stomak. Nuk është “ushqim” për mua. Transpersonazhi, transintriga, kalimi i identiteteve në një lloj transubstancializimi, – kjo është teknika estetike e atij romani. Mos harroni se ka romane, pra rrëfime romaneske që në traditë dhe sot kanë në thelb aspektin e aksionit, të hetimit, të natyrës fantastiko-shkencore, sikurse ka edhe romane me natyrë filozofike, historike, etike, etj. Çështje dëshirash. Unë kam dashur për të ecur në traditën e novelave të Kamysë, të dramave të Sartrit, të romaneve të Hygoit, apo edhe të Umberto Ekos ku refleksioni etiko-metafizik është i fuqishëm. Pa lënë mënjanë teknikat e romanit. Flas si model. Sesa kam arritur pastaj e keni ju fjalën, dhe përtej jush e meje, lexuesi. Sa do të kënaqet ai, ta shohim!”

Keni punuar jashtëzakonisht me Mesjetën (një periudhë shumë defiçitare sa i përket dokumentacionit tonë historik), ku idetë, fryma, konceptet i japin disi bashkëkohësi kësaj periudhe me Shqipërinë. A duket se e bën pak të sforcuar përpjekjen për të shpjeguar identitetin tonë?

“Po të më dukej e sforcuar nuk do ta bëja! Ju doni që unë të them se duhet të bëj autokritikë! Bëj shakà Ben! Pyetja nuk duhej të ishte, sipas meje, sesi më duket mua kjo punë, mua mirë më duket, puna është si ju duket juve. Poqese juve iu duket ashtu sikundër thoni, është e vërtetë atëherë se ashtu ju duket. Çfarë të them unë? Përtej nesh është lexuesi. Varet si t’i duket edhe atij një çikë. Unë për vete nuk kam sforcuar asgjë. Bashkëkohësi me Shqipërinë e sotme??? Çfarë? Që në atë kohë fuqitë e kohës haheshin me njëra-tjetrën për Durrësin? Po ashtu ka qenë. Që Arbërit në Durrës kalonin sa nga një influencë kulturore në një tjetër? Po ashtu ka qenë. Ndikimet bizantine, romake, osmane, helenike, atje përziheshin në një multikulturalitet. A nuk ka ndryshuar fe shqiptari? Çfarë ju duket si sot? Që iliro-arbërit ndikoheshin nga versioni arianist i Krishtërimit, për të dalë nga ndikimet romane dhe bizantine duke u munduar të krijonin një trevë më vete kulturore? Që arbër – shqiptarët orientoheshin kulturalisht nga më i forti, duke mos braktisur asnjëherë kulturën e tyre? Nuk e kam thënë unë i pari në studimet europiane. Çfarë? Që Formula e Pagëzimit nuk është thjesht një çështje gjuhësore, por sikurse them unë, një çështje kontributi humanist paneuropian? Patjetër. Institucionalizimi i gjuhës shqipe në Kishë, tregon nivelin e përpunimit të shqipes si gjuhë institucionale, është ngjizja e një origjine për të dalë me identitet kombëtar gjuhësor, përtej homogjenitetit latin. Unë kam bindjen se identiteti kombëtar shqiptar është një fakt dhe proces paraosman dhe jo pasosman, sikurse e ka trajtuar literatura sunduese ideologjike komuniste. Që historiografia komuniste ka neglizhuar dhe dëmtuar afërinë iliro-arbëre me latinët? Kjo është ideja ime. Çfarë të bëj? Kështu e kam. Nuk e heq dot.

Vlerësoj shumë mënyrën sesi e keni paraqitur përballjen me vdekjen, konceptet për të, por edhe atë si kategori. Një element që mungon në letërsinë tonë. Ka qenë një thirrje e brendshme apo keni menduar se dy linjave të romanit i duhej një trandje e tillë?

“Rrofsh që e vlerëson! Thirrjet e brendshme ? Si mund të ndahen këto nga lënda që projekton autori në roman! Ku ka roman pa një thirrje të brendshme!!! Unë nuk merrem me vdekjen, sipas meje, por me jetën, dhe pavdekësinë e shpirtit. Letërsia shqiptare është marrë me vdekjen. Nuk mendoj si ju se nuk është marrë. Si nuk është marrë!!! Me pavdekësinë e shpirtit nuk është marrë. Këtu është prurja. Unë kam guxuar të them për herë të parë në shqip se pavdekësia e shpirtit është një fakt i provueshëm nga arsyeja, nga etika, nga metafizika, pra nga njohja racionale e botës. Nuk është mistikë e thjeshtë. Mjafton të lexojmë neo-platonianët që unë iu kam bërë qilizëm duke i studiuar. Publiku shqiptar sipas anketave të mia e ka problem të madh ankthin se çfarë ka pas vdekjes së trupit. Askush nuk ja shpjegon. Linjat e romanit duke bashkuar dy personazhe jetuar në shekuj të ndryshëm, pra dy linjat e romanit konverguar gradualisht në një të vetëm, krijojnë sipas meje metaforën kuptimplote të pavdekësisë”.

Një kuriozitet, keni pasur ndonjë ide tjetër për fundin e romanit, sesi mund t’i bashkonit fatet e Martinit dhe Tristanit, duke kaluar kohërat me teknikat e rrëfimit…

“Teknikat e rrëfimit sipas shijeve të mia estetike pikërisht duhet të krijojnë ikje nga gjuha e realitetit, nga ligjet e realitetit, për ta kapur më mirë këtë realitet. Ky është arti sipas meje. Sesa kam arritur nuk e them dot unë. Po të kisha ndonjë ide më të mirë, pse të isha treguar i keq dhe të mos e kisha kënaqur lexuesin tim! Unë nuk e kam gjetur arbitrarisht atë fund, vetë personazhet deshën ta mbyllnit ashtu. Nuk e kisha në dorë unë. Unë dua një mbyllje që të mos jetë mbyllje. Vetëm ideja e mbylljes dhe e hapjes më jep të vjella estetike. Nuk ka mbyllje historia, rrëfimi, unë jam për estetikën e veprës së hapur, romanit të hapur, filozofisë të hapur. Edhe personazhet ashtu deshën. Cfarë të bëj unë? Unë nuk jam i sigurt që kohët e ndryshme kanë nevojë të kalohen në shpirt. Ne jetojmë shpirtërisht në një të tanishme universale. Ne, njerëzit e sotëm, vazhdojmë të ndjekim modele logjike të mijëravjeçarëve, flasim të njëjtat fjalë bazike si paraardhësit tanë para mijëra vjetësh, ndjekim të njëjtat ankthe. Madje edhe kur hyjmë në jetë, na fusin në kokë ide të vjetra prej mijëra vjetësh. Dëshira për të vazhduar betejat e “kaluara” e kanë shoqëruar njeriun. Madje ka filozofë që argumentojnë se njeriu gjithë kohën bën beteja të kaluara! Kështu bën edhe Tristani që ndjen se duhet të vazhdojë të vërtetën e vëllait të tij mesjetar, Martinit, duke e ngatërruar identitetin e tij me atë të tjetrit. Ashtu i erdhi. Edhe mua shpesh më ngjallet fantazma e Sokratit, Platonit, Jezusit, Zarathustrës, në shpirt. Punë reminishencash. Ne më shumë jetojmë me të vdekurit sesa me të gjallët”.