ELBASAN

Shtatë muaj pas atentatit ndaj Florenc Çapjes dhe mikut të tij Bledar Muçës, është bërë i mundur identifikimi i një prej autorëve të krimit. Nga hetimet intensive të kryera nga Policia e Shtetit dhe Prokuroria e Krimeve të Rënda ka rezultuar se personi që qëlloi me breshëri kallashnikovi paraditen e 6 qershorit të vitit të kaluar në qendër të qytetit të Elbasanit është 19-vjeçari Shkëlzen Hasanpapaj, i cili është arrestuar 6 ditë më parë në Holandë. Mësohet se i riu i dyshuar, prej disa vitesh jetonte në këtë qytet dhe se pas ngjarjes së rëndë u largua jashtë vendit. Burime zyrtare nga policia dje bënë me dije se po hetohet nëse Hasanpapaj ka lidhje dhe me masakrën e 3 shkurtit të vitit 2016 ku mbetën të vrarë 4 persona si dhe u plagosën rëndë 7 persona nga familja Çapja dhe miq të tyre.

ATENTATORI

I FISIT ÇAPJA

Atentati i 6 qershorit të vitit 2016, ku mbeti i plagosur Bledar Muça tronditi banorët e qytetit të Elbasanit. Pavarësisht kontrolleve të shumta të bëra nga policia dhe forcat speciale (RENEA), në atë kohë nuk u bë i mundur identifikimi i autorëve të krimit. Por, hetimet e kryera pas kësaj ngjarjeje çuan në zbulimin e atentatorit. Mësohet se

provat shkencore dhe ato të siguruara në rrugë operative i kanë çuar hetuesit tek autori i krimit. Ky i fundit u filmua edhe nga një kamera sigurie duke u larguar me vrap, pasi qëlloi me kallashnikov duke lënë të plagosur Bledar Muçën si dhe një kalimtare të rastit (49-vjeçaren Matilda Kermezo, efektive e Policisë së Shtetit), e cila po kalonte rastësisht pranë ish-spitalit kirurgjikal të Elbasanit, pak metra larg Drejtorisë së Policisë së Qarkut të Elbasanit, prokurorisë dhe gjykatës së këtij rrethi. Burime nga grupi hetimor pohuan se fillimisht në gjurmët e 19-vjeçarit Sh.H. është rënë në rrugë operative. Më pas profili i tij ka dalë edhe nga analizat e ADN-së. Sipas TV “Klan”, gjurmë të ADN-së së të riut janë marrë nga një palë doreza, një xhup dhe një kapuç, që ai i ka përdorur në atentatin e 6 qershorit dhe që u gjetën nga policia pas krimit. Ato janë krahasuar me ADN-në e 25- vjeçarit, që i ishte marrë nga strukturat hetimore në një vend anëtar të Bashkimit Europian, ku ai ishte dënuar për trafik droge. Pas kësaj është bërë shpallja e tij në kërkim ndërkombëtar, për shkak se Sh.H. rezulton të ketë dalë jashtë Shqipërisë (u largua drejt Italisë). Burimet e mësipërme sqaruan se i dyshuari SH.H. dyshohet të ketë vepruar për llogari të një grupi kriminal, që merret me trafikun e drogave të forta në Elbasan. Persona të tjerë të dyshuar si anëtarë të këtij grupi mësohet se janë nën hetim. Sipas hetuesve, dyshohet përplasjet që çuan në atentatin e dështuar kanë ardhur pikërisht për shkak të këtij aktiviteti të paligjshëm që ushtrojnë palët. I njëjti person pritet të verifikohet nëse ka lidhje edhe me ngjarjen e 3 shkurtit të vitit 2016, ku mbetën të vrarë 4 persona dhe u plagosën rëndë shtatë të tjerë nga familja Çapja dhe miq të tyre. Në këtë ngjarje u plagosën edhe Florenc Çapja e Bledar Muça. Veç kësaj piste, policia ka hetuar më parë edhe atë të një konflikti me familjeve Çapja e Mema, i cili daton prej vitit 2005 dhe ka shkaktuar 9 viktima.