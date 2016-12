Senad Nikshiqi

Një 44-vjeçar nga Shkodra është plagosur rëndë në një atentat me autorë dy persona ende të paidentifikuar. Syri Mehmedaj është qëlluar me dy plumba në trup teksa po udhëtonte me automjetin e tij tip “Benz” me targë AA031NL. Burime zyrtare nga Drejtoria e Policisë së Qarkut të Shkodrës bënë me dije se ngjarja ndodhi rreth orës 11:10 të ditës së djeshme, te rrethrrotullimi në lagjen “Xhabije” (në hyrje të qytetit). Mësohet se Mehmedaj ndodhej së bashku me bashkëshorten e tij në makinë, kur i janë afruar dy persona me motoçikletë dhe me skafandra në kokë. Sipas hetuesve të çështjes, atentatorët kanë qenë tejet të saktë, pasi të dy plumbat e pistoletës kanë përfunduar në trupin e 44-vjeçarit. Edhe pse i plagosur rëndë, Mehmedaj ka arritur të shkojë me shpejtësi në spitalin rajonal të Shkodrës. Fillimisht, gjendja e tij shëndetësore ka qenë e rëndë, por pas ndërhyrjes kirurgjikale, ai ka mundur t’i mbijetojë atentatit. Pas informacionit të marrë nga bluzat e bardha, policia ka shkuar menjëherë në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për identifikimin dhe vënien në pranga të autorëve të krimit. Burimet e mësipërme pohuan se po hetohet në disa pista dhe se shënjestra e atentatit njihet si person problematik dhe është me precedentë penalë.

HETIMET

Burime pranë grupit hetimor, por kryesisht nga vendi i ngjarjes, thanë se pak kohë para atentatit, në afërsi të vendit ku u plagos, dyshohet që Syri Mehmedaj është konfliktuar me një person tjetër. Për këtë është marrë në pyetje bashkëshortja e 44-vjeçarit, e cila ka deklaruar se nuk ka dijeni se me cilët persona ka debatuar i shoqi. Gjithashtu, ajo është shprehur se nuk ka asnjë dijeni se kush mund të jenë atentatorët, duke argumentuar se gjithçka (plagosja) ka ndodhur shumë shpejt. “Na qëlluan nga një distancë jo shumë e largët. Pashë motoçikletën, por nuk munda të shihja nëse ishin një apo dy persona”, – tha gruaja e Mehmedajt. Nga ana tjetër, burime nga vendngjarja konfirmuan se ishin dy persona me skafandra në kokë që qëlluan 44-vjeçarin nga një distancë prej 10 metrash dhe më pas u larguan me shpejtësi. Ndërkaq, policia e Shkodrës ka shoqëruar dhe marrë në pyetje 10 persona, disa prej të cilëve më parë kanë debatuar apo kanë pasur konflikte me Syri Mehmedajn.

KUSH ESHTE

SYRI MEHMEDAJ

Sipas policisë së Shkodrës, Syri Mehmedaj është arrestuar dhe dënuar më përpara për vepra të ndryshme penale. Më 18 maj të vitit 2010, ai u arrestua, pasi u akuzua si i dyshuari kryesor për vjedhjen e një shume prej 15 milionë lekësh të vjetër shtetases Xhemile M. Ngjarja ndodhi në fshatin Vukatanë të Shkodrës, ndërsa Mehmedaj u largua me shpejtësi, por policia brenda një kohe të shkurtër arriti ta arrestonte. Një vit më pas, Mehmedaj së bashku me disa persona të tjerë u arrestua në Tiranë gjatë operacionit të koduar “Kërkim Intensiv”, pasi u akuzua për vjedhjen e një shume prej 45 mijë lekësh të vjetër një gruaje në një lagje të kryeqytetit. Në vitin 2015, Syri Mehmedaj u prangos sërish, kësaj here për vjedhje të energjisë elektrike gjatë aksioneve që zhvilloi OSHEE-ja në të gjithë vendin. Ai u dënua me 1 vit burg dhe 4 vite dënim me kusht. Vetëm pak kohë pas lirimit nga burgu, Syri Mehmedajt i bëhet atentat në hyrje të Shkodrës.