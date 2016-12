28 Dhj 2016Posted by us er

Atletiko e Madridit ‘blindon’ Diego Pablo Simeonen. Ditën kur Instituti i Historisë së Statistikave të Futbollit e shpalli trajnerin më të mirë të vitit 2016, administratori i deleguar i Los Colchoneros, Migueal Angel Gil Marin, deklaroi se El Cholo do të qëndrojë te skuadra madrilene të paktën edhe gjatë sezonit 2017-2018. “Simeone do të vazhdojë të jetë trajner i Atletikos edhe gjatë sezonit të ardhshëm. Është prej 5 vitesh në këtë detyrë dhe logjikisht duhet të qëndrojë edhe për disa vite të tjera, sepse ne jemi shumë të kënaqur me punën e tij. Dy dyja palët po rritemi nga ky bashkëpunim, ndaj do të ishte lëvizje e zgjuar që ta vijonim edhe për shumë kohë. Në fakt, ishte vetë El Cholo në një intervistë të fundit për mediat spanjolle u shpreh së dëshira e tij ishte të vijonte projektin e nisur vite më parë tek Atletiko. Sipas tij, nuk do të gjente një klub më të mirë se Atletiko për të vijuar karrierën”. Venitet në këtë mënyrë ëndrra e tifozëve të Interit, por edhe e klubeve të tjera të mëdha në Europë për të rrëmbyer trajnerin më të mirë të 2016-ës. Atletiko do të bënte gjithçka për të mos u privuar nga një strateg, që i ka dhënë një fizionomi unike lojës së “Los Colchoneros” këto 5 vitet e fundit.