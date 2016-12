29 Dhj 2016Posted by us er

Valentina Madani

PS-LSI treguan dje kahe të kundërta lidhur me procedurat që duhet të ndiqen për pasardhësin e Igli Totozanit në krye të Avokatit të Popullit. Komisioni i Ligjeve vendosi dje që të rihapë procesin e aplikimeve për Avokatin e Popullit për një periudhë 20-ditore. Fakti që vetëm tre kandidatë shprehën vullnetin për t’u zgjedhur në krye të institucionit të Avokatit të Popullit shqetësoi socialistët. Deputeti Ulsi Manja theksoi se njoftimi i bërë nga shërbimi i Kuvendit nuk ishte i mjaftueshëm dhe sipas tij, shumë persona nuk kanë mundur të bëhen pjesë e procesit. “Mandati i Avokatit të Popullit ka përfunduar, por ligji për këtë institucion nuk krijon vakum. Procesi i përzgjedhjes së Avokatit të Popullit kalon në disa faza. Shpallja publike e vendit vakant bëhet nga Kuvendi. Kjo fazë është përmbushur. Në datën 22 shtator 2016 është bërë shpallja e vakancës. Afati i dorëzimit të dokumenteve ka qenë një muaj. Kanë shprehur dëshirë 6 kandidatura. Denar Veshaj dhe Jordan Daci janë skualifikuar, pasi sollën dokumentet jashtë afatit. Një zonjë është tërhequr nga gara. Ardjan Licaj, Igli Totozani dhe Altin Goxhaj janë tre kandidaturat për Avokatin e Populli”, deklaroi deputeti i PS-së. Sipas tij, ka pasur shqetësime për njoftimin. “Propozoj që Kuvendi të rihapë procesin e aplikimeve për një periudhë 20-ditore që të bëhen pjesë e këtij procesi edhe të tjerët. Nuk shtrohet problemi që deri tani ka pasur paligjshmëri. Unë shtrova faktin a konsiderohet njoftim publik vetëm njoftimi i grupeve parlamentare dhe njoftimi online në faqen e Kuvendit për të pasur një pjesëmarrje më të gjerë. 22 janari 2017 është afati kur mund të mbyllet procesi, kështu që jemi brenda afatit”, tha deputeti Manja. Ndërkaq, Petrit Vasili i LSI u tërhoqi vëmendjen kolegëve socialistë, duke u shprehur kundër propozimit. Sipas tij, nuk ka pse të ndiqen procedura ekstra ligjore. “Më rezulton se asnjë nuk është ankuar për procesin e aplikimit. Pa i evidentuar ku e kemi shkelur, nuk kemi pse shkojmë në zgjedhje ekstraligjore. Në ditën që mbaron afati dhe një grup tjetër interesi thotë se nuk ka pasur njoftim të plotë të procesit, ne do rihapim sërish atë? Duhet të jemi të kujdesshëm. Çfarë standardi ndjekim me ata persona që respektuan procedurën? Propozoj të mos marrim vendim sot. Të konsultohemi me shërbimet e Kuvendit dhe pastaj të marrim vendim”, u shpreh z.Vasili. Ndërsa kreu i Komisionit të Ligjeve, Fatmir Xhafaj tha: “Deri tani komisioni s’ka bërë asnjë procedurë. Vetëm shërbimi i Kuvendit ka shpallur vakancën. Komisioni është i vonuar, e pranoj. Mendoj se në këtë rast nuk jemi para një diskriminimi negativ”. Igli Totozani, Altin Goxhaj dhe Ardjan Licaj janë tre kandidatët për kreun e institucionit të Avokatit të Popullit, pasi drejtorit aktual i ka përfunduar mandati më 22 dhjetor.