Nga Ben Andoni

Arben Theodhosi ka një orë biologjike të krijimtarisë së vet, që të paktën në një kohë të caktuar (sipas një rregulli të pashkruar nuk e kalon periudhën kalendarike të një viti), ndjen nevojën të përballë publikun. Në këtë rast nuk zgjedh thjesht të ekspozojë, por gjithnjë vjen dhe me një mini-traktat dygjuhësh, ku zakonisht përcjell një ide që shkon me perceptimet, kumtet, ndikimet e tij.

E ka quajtur “Bariu” ekspozitën e fundit, çelur tek “TULLA”, mbështetur edhe nga Bashkia e Tiranës, ku përmes traktatit të vet specifik (për fat e përsërisim është në dy gjuhë për të huajt e shumtë që e vizitojnë) ai shpreh të gjithë atë botë të brendshme që e frymëzon. Alter ego-ja e vet në këtë rast është një bari me të cilin ka ndërtuar një bashkëbisedim imagjinar teksa veçse shpalos të gjithë korpusin e njohurive të veta e përball me një rrjedhë narracioni të gjitha mendimet e tij.

Në fakt, Theodhosi më shumë sesa do të pohojë ka të ngjarë që do të shpalosë. Ka një nevojë të pareshtur për këtë dhe ndjehet kur ai e pohon. Forma e ndihmon në publicistikë të shpjegojë materien jo fizike tej punës së tij.

Piktura e Benit ka ndryshuar varësisht periudhave të frymëzimit të tij, por thelbi mbetet i njëjtë: Shprehja e tensioneve të brendshme dhe metafizika e perceptuar nga vetëdija e tij. Tek-tuk mund të gjesh ndonjë element kombëtar, por ato janë thjesht disa artifica që e mbajnë pikturën në një gjeografi më të vogël.

Në të gjithë punët shikon një revoltë që vjen përmes mëdyshjes dhe ngritjes së problematikave të ndryshme mbi vete: Cili jam unë? Ku shkon Bota? A janë kanonet e artit ato që na jepen?

Po ashtu, në shumë prej punëve të tij ke të parashtruar edhe elementin e religjionit, që duket se vjen vetvetiu tek artisti, fati i të cilit rilindi edhe njëherë pas viteve ’90, kur u lirua nga internimi i gjatë dhe puna e vështirë në minierë.

Për hir të së vërtetës, një internim tjetër duket se i ka vigjiluar në të gjithë këto kohë dhe kjo lidhet jo vetëm me kufizimin, por edhe me mungesën e dialogut, praninë e mungesës, por edhe me dashakeqësinë jo të pakët në rrethet tona kulturore.

Kritika e specializuar vërtetë e ka mbështetur, por duket e rezervuar në vitet e fundit me punën e tij, kurse ai vetë duket krejt moskokëçarës. Arbeni krijon vetëm për veten e tij dhe atë që i mugullon vetveten. Nuk do të bëjë show, por i qëndron besnik vetes krejt i rrethuar me subjektet e veta.

Në disa nga punët e fundit madje shikon edhe elementë të pikturës naive, por kjo me sa duket është përpjekja e tij për t’u kthyer në burim, nga atje ku i vinë impulset e para të nënvetëdijes. Ngjyrat e forta janë tensioni i parë që ndoshta përcjell me impulset e tij.

Në këtë ekspozitë por edhe në traktatin e tij duket se ka një qëndrim tjetër, por ndërkohë edhe një emocion më shumë pas zhgënjimit. “Fati nuk trashëgohet as në pyll, as në shoqërinë njerëzore. Tiparet dhe të drejtat themelore të trashëguara nuk mjaftojnë aspak për të ndërtuar fatin e ndërlikuar të qenies sociale. Atributet e shoqërisë njerëzore-të drejtat pozitive, shteti, politika, shkenca, artet-janë procesi i një magjie të dyanshme, e cila i stimulon të drejtat natyrore aq sa edhe i dhunon nga ana tjetër për shkak të kufizimeve historike, duke ndërtuar kështu mjedisin e ndërlikuar të qenieve sociale që u duhet të adaptohen”, shkruan ai tek traktati.

Por a mundet një qenie e tillë të adoptohet? Te “Bariu” i Theodhosit ke një mundësi që të paktën të përsiatësh në masën e duhur para telajove dhe konceptit të tij, gjithnjë në dinamikë ndryshimi.