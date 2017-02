Ola Mitre

Pacientët e Lezhës, Korçës, Shkodrës dhe Vlorës tashmë nuk do të udhëtojnë më drejt Tiranës për të marrë barnat që tregtohen në farmacinë e Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, por do t’i tërheqin pranë spitalit të qytetit të tyre. Gjithçka përcaktohet në një urdhër të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, që mban datën 24 janar 2017. Urdhri hyri në fuqi në datën 1 shkurt, ndërkohë që qëllimi i tij është ofrimi i një shërbimi të shpejtë dhe të specializuar të tregtimit të disa barnave të Listës së Barnave të Rimbursuara 2016. Po ashtu, nga zbatimi i këtij urdhri pritet dhe një mirëpërdorim i fondeve publike në trajtimin e disa diagnozave me ilaçe, që kanë kosto të lartë. Më konkretisht, në Spitalin Rajonal të Lezhës janë shtuar 11 barna, në Spitalin e Shkodrës 8 barna, në atë të Korçës 8 barna dhe në atë të Vlorës 11 barna. Ndërkaq, “Life Pages” zbardh sot tabelat e plota sipas principeve aktive, që tashmë mundësohen në farmacitë e spitaleve rajonale, të cilat i gjeni bashkëngjitur shkrimit. Referuar urdhrit të FSDKSH-së, tregtimi i këtyre barnave do të realizohet nëpërmjet kontratave trepalëshe mes këtij institucioni, spitalit rajonal dhe importuesit farmaceutik. Po ashtu, sipas dokumentit, drejtoritë rajonale të Fondit Lezhë, Shkodër, Vlorë dhe Korçë do të lidhin kontrata me mjekun specialist të spitalit, i cili do të bëjë përshkrimin e barnave që tregtohen në farmacitë e tyre. Kjo masë u lajmërua pak ditë më parë edhe nga kreu i Shëndetësisë, Ilir Beqaj, i cili theksoi se ky ndryshim nuk ka asnjë kosto shtesë. Gjithashtu, Beqaj njoftoi se duke nisur nga data 1 mars, pacientët që kanë nevojë për ekzaminime të kushtueshme nuk do të vijnë më në QSUT për t’u regjistruar në listën e pritjes, por mund ta bëjnë atë që nga zyrat e Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, në qytetin ku ata jetojnë. “Nga data 1 shkurt, rreth 20 barna, pacientë të ndryshëm nuk do vijnë t’i marrin më në farmacinë e QSUT-së, por do t’i marrin në farmacitë e spitalit rajonal. Ky veprim ka kushtuar zero lekë. Besoj se nga 1 marsi nuk do duhet që të vijnë pacientët, të fusin për ekzaminimet e kushtueshme emrin në listën e pritjes në QSUT, dhe pastaj të vijnë ta kryejnë, por do ta bëjnë që nga zyrat e Fondit në qytetin ku ata jetojnë”, – deklaroi Beqaj.