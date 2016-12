30 Dhj 2016Posted by us er

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha e quajti një fitore për të gjithë shqiptarët heqjen e mandateve të 2 deputetëve Shkëlqim Selami, Dashamir Tahiri dhe kreut të Bashkisë Kavajë, Elvis Rroshi pas vendimit të KQZ-së. Sipas kreut të opozitës, ndarja e politikës me krimin sapo ka filluar dhe se beteja është e vështirë, pasi krimi ka mbështetje qeveritare. Në një status në faqen e tij në “Facebook”, Basha tha se askush nuk do t’i ndajë nga kjo rrugë që largon të keqen nga Shqipëria. “Ndarja e politikës me krimin sapo ka filluar. Për të gjithë shqiptarët e ndershëm kjo është një fitore e shumëpritur. Beteja është e gjatë dhe e vështirë, sepse krimi ka mbrojtje dhe mbështetje qeveritare. Por asgjë nuk do të na ndalë nga kjo rrugë që na ndan me të keqen dhe që do të ndryshojë Shqipërinë duke ndryshuar nga rrënjët politikën”, shkruan z. Basha.