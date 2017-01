Valentina Madani

Nën masa të rrepta sigurie dhe protestave të dhunshme kundër tij, në prani të presidentëve amerikanë ndër vite, i rrethuar nga mijëra personalitete nga mbarë bota dhe përballë syve të miliona njerëzve në mbarë globin, Donald Trump dje u bë zyrtarisht Presidenti i 46 i SHBA-ve. Në një kishë në Uashington përpara momentit të çajit në Shtëpinë e Bardhë me çiftin presidencial në ikje, Barak dhe Mishel Obama, z.Trump nisi aktivitetet e ceremonisë festive. Donald Trump vuri dorën mbi Biblën e Abraham Linkolnit dhe më pas mbi Bilbën që i dhuroi nëna e tij në vitin 1955. Në Capiton Hill, ai bëri betimin pikërisht në orën 12:00 me orën lokale amerikane (18:00 ora në Shqipëri) duke vijuar traditën e transferimit të pushtetit, themeluar nga Xhorxh Uashingtoni në vitin 1789. “Unë, Donald Trump betohem se në mënyrë besnike do përmbush detyrën time si President i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe se me mundësitë më të mira do ruaj, mbroj dhe zbatoj detyrimet e mia në respekt të Kushtetutës. Zoti më ndihmoftë!”, u shpreh Trump në betimin e tij zyrtar. Në vijim, ai deklaroi se nga sot (dje) do të ketë një qeverisje të re për SHBA, kur pushteti do t’i kalojë popullit. Trump tha se me vizionin e tij të ri për qeverisjes, fokusi i investimeve dhe zhvillimeve do të jetë brenda SHBA-ve dhe jo vendeve të tjera. “Betimi që bëj sot (dje) është për të gjithë amerikanët. Kemi pasuruar industritë dhe ushtritë e vendeve të tjera në kurriz të vendit tonë, kemi mbrojtur kufijtë e vendeve të tjera, duke refuzuar të mbrojmë kufijtë tanë, kemi shpenzuar miliarda për vende të tjera, ndërsa infrastruktura jonë ka rënë. Pasuria dhe besimi i vendit tonë është larguar. Fabrikat e mbyllura janë larguar nga vendi ynë, pa menduar për miliona amerikanë që kanë lënë pa mundësi. Pasuria e familjeve amerikane, është vjedhur dhe është shpërndarë në të gjithë botën. Por kjo është e kaluara, tani do të shohim vetëm të ardhmen. Kam një mesazh për të gjitha kryeqytetet e botës nga kjo ditë do të nisë një vizion i ri në qeverisjen tonë. Ne jemi mbledhur këtu, duke vendosur një dekret të ri që do të dëgjohet këtu. Një vizion i ri do të qeverisë tokën tonë. Nga kjo ditë, do të jetë vetëm Amerika e para. Çdo vendim mbi taksat, emigrimin, çështjet e jashtme do të bëhen në mënyrë të tillë që të përfitojnë punonjësit amerikanë dhe familjet amerikane. Mbrojtja do të çojë në prosperitet dhe forcë. Unë do të luftoj për ju me çdo forcë dhe nuk do t’ju zhgënjej kurrë. Ne do ta bëjmë Amerikën të madhe sërish! Faleminderit! Zoti ju bekoftë juve dhe Amerikën!”, deklaroi Trump. Rreth 900 mijë vetë ishin të pranishëm në Capitol Hill në Uashington për të ndjekur live ceremoninë e betimit të Donald Trump si president. Ndërkohë policia mbajti larg vendngjarjes grupet protestuese që janë kundër inaugurimit të Trump. Gjatë inaugurimit të parë të presidentit Barak Obama ishin të pranishëm 1.8 milionë persona.