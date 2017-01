Darina Tanushi

Fushata e zgjedhjeve të 18 qershorit të këtij viti duket se u ndez qysh në ditët e para të vitit. Të ftuar nga shoqëria civile në tryezë, ku është diskutuar për reformën zgjedhore, kreu i Grupit Parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili replikoi me kreun e KQZ-së, Denar Biba për listat e hapura, propozim ky i bërë prej kohësh nga LSI-ja. Ndërsa nënkryetari i grupit parlamentar, njëherësh edhe bashkëkryetar i Komisionit të Reformës Zgjedhore, Taulant Balla sqaroi pse partia e tij është kundër listave të hapura, të cilat nuk do të aplikohen në këto zgjedhje të qershorit. Gjatë diskutimit në këtë forum, ku morën pjesë edhe drejtues të partive të vogla, joparlamentare dhe ekspertë të shoqërisë civile, kryetari i KQZ­së, Denar Biba tha se ekziston një variant ekstrem i listave të hapura, të cilat ai i cilësoi të shqyera, ku çdo anëtar i partisë mund të kandidojë për deputet në një qark të caktuar. “Në listën e hapur, sërish kryetari i partisë dhe strukturat elitare të partisë do të kenë dominimin për të listuar ata 34 dhe do vendosin 10 njerëzit më të afërt të kryetarit e pastaj të tjerët, pa dëmtuar këta të tjerët që ishin të parët”. “Jam shprehur skeptik për listat e hapura. Në rastet e listave të shqyera, sërish do kishim prezencë personazhesh jo aq pozitive. Njerëz me lekë dhe pushtet rajonal do përplaseshin edhe brenda listës”, – tha Biba. Nisur nga kjo batutë e kreut të KQZ-së, kryetari i Grupit Parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili reagoi duke thënë: “Nuk e kuptova dot kryetarin e KQZ-së. ‘Listat e shqyera’ është një koncept nuk ekziston gjëkundi, është një metaforë që përdoret në të gjitha rastet kur nuk do të kthesh përgjigje për një gjë të caktuar”. Vasili u shpreh se partitë politike kanë vështirësi teknike, por kjo zgjidhet. “Partitë nuk janë sterile. Kanë sëmundje foshnjarake që duhej të kishin kaluar, por ama kanë zgjidhje”, – tha Vasili. Po ashtu, edhe bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Zgjedhore, Taulant Balla, edhe kreu i KQZ­së ishin kundër listave të hapura. “Në kohën që jemi, unë nuk mendoj që edhe në këto zgjedhje ne mund të kemi një sistem me listat e hapura. Nëse aplikohen listat e hapura, fleta e votimit do të ishte në Shqipëri si një libër 66 faqe. Po kështu do të penalizonte gratë. Nëse aplikohen, nuk do të ketë më shumë se 3 gra, dhe kaq e do ishte fitore e madhe nëse do arrihej dhe numri 3”. “Reforma më e rëndësishme për funksionimin e sistemeve zgjedhore partiake në Shqipëri është ndryshimi i plotë i ligjit të partive politike. Imagjinoni orët dhe ditët që zgjasin në këtë numërim, duhej t’i shumëzonim me 66 herë për listat e çdo partie politike”, – tha Balla. Kreu i KQZ-së, Denar Biba bëri me dije se institucioni që ai drejton e ka të vështirë që në kuadër të dekriminalizimit të kalojë në sitë rreth 7 mijë kandidatë për deputetë. “Ne do të ndodhemi përpara një problemi shumë të madh objektiv, kohor për të kaluar në sitë afërsisht 7 mijë kandidatë. Dhe nëse kjo do të ndodhë paraprakisht, do dalë dhe në batuta të tilla se, zor se do të kemi konstituim të parlamentit se ne nuk mund të arrijmë të certifikojmë dot 7 mijë të tillë”, – tha Biba. Diskutimet pritet të shtohen gjatë ditëve që vijnë, për shkak edhe të vonesës që ka sjellë puna e vetë partive politike, të cilat e kanë zvarritur prej muajsh reformën zgjedhore. Kjo reformë duhej të ishte mbyllur tashmë, sipas rekomandimeve të raportit të OSBE-ODIHR-it.