Presidenti Bujar Nishani u vlerësua me gradën “Doktor Nderi” nga universiteti më i vjetër i Stambollit, duke zhvilluar një takim me përfaqësues të diasporës shqiptare në Turqi, si dhe bëri homazhe në varrin e Sami Frashërit. Vlerësimi iu bë nga universiteti më i vjetër i Stambollit, rektori i parë i të cilit ka qenë Hasan Tahsini. Z.Nishani u prit nga rektori i këtij universiteti dhe akademikë e profesorë. Kreu i shtetit evidentoi miqësinë e fortë që ekziston mes dy popujve, duke theksuar se në themel të tyre janë vlerat e përbashkëta, përfshirë edhe kontributet e shumë shqiptarëve të shquar për forcimin e kësaj miqësie. Në mënyrë të veçantë Presidenti i Republikës iu referua figurave të ndritshme të Hasan Tahsinit, Sami dhe Abdyl Frashërit, Iliaz Pashë Dibrës, Mehmet Akif Ersoyt, Ismail Bej Vlorës, Ferid Pashës, Vaso Pashës, Rauf Ficos, Mehmet Konicës, Abedin Dinos, Nexhip Alapanit e shumë personaliteteve të tjerë që kanë dhënë një kontribut të shquar si për popullin dhe Turqinë moderne, ashtu edhe për popullin shqiptar dhe forcimin e miqësisë turko-shqiptare. Një falënderim të veçantë presidenti e bëri edhe për mundësinë që ky universitet u ka dhënë ndër vite dhjetëra shqiptarëve për të studiuar dhe marrë grada të ndryshme shkencore. Kreu i shtetit organizoi edhe një takim pritjeje me përfaqësues të shoqatave shqiptare në Stamboll dhe nga qytete të tjera të Turqisë, ku shprehu mirënjohjen për kontributin që këto shoqata kanë dhënë për ruajtjen dhe promovimin e vlerave më të mira kulturore e historike të shqiptarëve në Turqi, si dhe vijimin e ruajtjes dhe forcimit të lidhjeve miqësore mes dy popujve. Z.Nishani e konsideroi komunitetin e shqiptarëve në Turqi si një prej komuniteteve më të mëdha jashtë trevave shqiptare, si dhe theksoi se shqiptarët në Shqipëri, Kosovë e kudo tjetër janë krenarë me kontributin që ky komunitet ka dhënë për rimëkëmbjen ekonomiko-sociale të Shqipërisë pas ndryshimeve demokratike, për pavarësinë e Kosovës, si dhe përmirësimin e kushteve e të drejtave të shqiptarëve në rajonin e Ballkanit.