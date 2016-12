21 Dhj 2016Posted by us er

Shakaja që i bëri stafi i Shtëpisë së Bardhë Barak Obamës

Me rastin e festave të fundvitit, stafi i Shtëpisë së Bardhë ka vendosur të bëjë një shaka me presidentin në largim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barak Obama. Fotografi zyrtar i Shtëpisë së Bardhë, Pete Souza shpjegoi në rrjetin social “Instagram” se me rastin e festave, dekorimet në Shtëpinë e Bardhë përfshinin edhe 4 babagjysha dëbore në kopshtin me trëndafila. Pas vendosjes së tyre, plani i stafit ishte që çdo ditë të afronin babagjyshat e dëborës sa më pranë zyrës së Obamës, nëse ai do vinte re dallimin. Rezultati ishte sa i bukur aq edhe i frikshëm, pasi ngjasonte me një film horror. Fatmirësisht Obama ishte në humor dhe asnjë nga punonjësit nuk u fut në telashe pas këtij rrengu.

Rama, kritikëve: Bërrylin keni bërë

Duke përsëritur edhe njëherë lajmin e mirë për 643 mijë pensionistët për shpërblimin e fundvitit, rritjen e pensioneve nga marsi i ardhshëm dhe garancinë se janë në qendër të vëmendjes së qeverisë, Rama ka njoftuar reformat e bëra për pensionet, duke u ndalur edhe te pensioni social edhe për ata që s’kanë dhënë asnjë kontribut. Por kryeministri u ka dhënë përgjigje edhe atyre që lëshojnë akuza kundër qeverisë dhe që sipas tij flasin përditë, por nuk bëjnë asgjë. “Ata që flasin, le të flasin. Për të folur të flasin, por për të bërë, këtë kanë bërë”, – tha Rama, duke treguar dy herë bërrylin.

Papa Françesku mbush 80 vjeç, mban një meshë të veçantë

Papa Françesku mbushi 80 vjeç me një meshë të veçantë tri ditë më parë, së bashku me kardinalët, të cilëve u rrëfeu se mendimi i moshës së vjetër ngjall frikë dhe kërkoi mbështetje nëpërmjet lutjeve të tyre. Papa ftoi për mëngjes tetë të pastrehë, gjashtë gra dhe dy burra, të cilët i dhuruan luledielli përpara se të uleshin për të ngrënë ushqim argjentinas. Papa Françesku do të kalojë pjesën tjetër të ditëlindjes me një axhendë normale takimesh dhe audiencash. Megjithëse ai nuk ka dëshiruar më parë të festojë ditëlindjet, vendimi për të mbajtur këtë meshë të veçantë në faltoren Paoline, në Pallatin Apostolik tregon se edhe Papa e konsideron 80-vjetorin një moment të rëndësishëm të jetës. Në të njëjtën faltore, Papa Françesku bëri lutjet e tij të para pasi u zgjodh në vitin 2013.

Meksikë, statuja e Jezusit lëviz vetë, për besimtarët është një mrekulli

Gjatë një ceremonie fetare katolike në Saltillo (Meksikë) ka ndodhur diçka e pabesueshme. Statuja e Jezusin ka lëvizur vetë gjatë një meshe, duke befasuar besimtarët, të cilët bërtisnin: “Një mrekulli, mrekulli”. Më shumë se 20 persona, mes tyre priftërinj, ekspertë, skulptorë kanë analizuar statujën.