28 Dhj 2016Posted by us er

Holond, dështimet e bëjnë

presidentin më pak popullor

Mentori i tij, Fransua Miterrand, ka shkruar dikur se “vetëm në fund kuptohet sa vlen një burrë”, dhe pikërisht me këtë frymë Presidenti i Republikës së Francës, do të përballet në muaj e tij të fundit në Elize, përpara zgjedhjeve presidenciale të 23 prillit, dhe raundit të dytë në 7 maj. Presidenti më pak popullor i Republikës së Pestë, dhe i vetmi që nuk do të garojë për një mandat të dytë, është i thirrur të interpretojë mirë largimin, pasi dështoi në debutim si dhe gjatë 5 viteve të tij si kreu i shtetit. I çliruar nga ankthi për mbajtjen e pushtetin dhe pa asnjë shqetësim elektoral, Holond mund të përfitojë për të lënë shenjën e tij.

Trump thumbon OKB-në:

Një vend për të kaluar kohën

Presidenti i zgjedhur i SHBA, Donald Trump, ka vënë në pyetje efikasitetin e Kombeve të Bashkuara, duke thënë se organizata është vetëm një klub për njerëzit që të kalojnë kohë të mirë. “OKB ka potencial aq të madh, por është bërë vetëm një klub për njerëzit që të mblidhen, të bisedojnë dhe të kalojnë kohë të mirë”, shkruan Trump në Twitter. Komentet vijnë pasi Këshilli i Sigurimit i OKB-së ka votuar javën e kaluar për rezolutën që dënon vendbanimet e Izraelit në Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor. Administrata Obama ka abstenuar nga votimi i kësaj rezolute, përkundër kërkesave të Trumpit që SHBA të ushtrojë të drejtën e vetos.

Pandeli Majko u shpërndan grave, bakllavanë e gjelin e Vitit të Ri

Me rastin e festive të fundvitit, ndërsa të gjithë deputetët janë shpërndarë për të bërë festat me elektoratin e zonave përkatëse, deputeti Pandeli Majko ka menduar pak më thellë. Ai ka mundur të sigurojë sponsorët dhe ka mbledhur gratë e njësisë numër 5, për t’u dhënë nga një gjel dhe nga një tepsi bakllava, të gatshme, madje edhe të sherbetosur. Kështu deputeti Majko u ka hequr grave me ndihmë ekonomike të njësisë që mbulon një pjesë të madhe të punës dhe shpenzimeve të vitit të ri. Sa e sa urime ka marrë Majko nga gratë në këtë fundviti?!

Eduard Ndocaj bën

përmbledhjen e vitit politik

Deputeti kaubojs ka bërë dje, një përmbledhje të shkurtër të vitit politik. Në fakt, edhe në këta muaj të fundit të mandatit të tij si deputetë ai ka vendosur të jetë aktiv, por duke kritikuar të tjerët. “Me mbylljen e vitit u realizuan edhe disa suksese të rëndësishme në politikë. Patëm dhe pamë lajthitjen e Kokëdhimës. Po ashtu me një sukses të lartë demokratik u mbyll edhe Konventa e LSI. Përveç drejtorëve me super makina luksoze te hyrja e Asllan Rusit, konventa u mbyll me gjestin final tamam si në këtë imazh. Urime! Nga fitorja në fitore!”, shkroi Ndocaj, duke postuar një foto, ku shumë njerëz i shkojnë pas dikujt, duke shfaqur hapur servilizmin ndaj tij.