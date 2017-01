Ermelinda Hoxhaj

Shtyhet afati i aplikimit për studentët për të përfituar bursë shtetit. Fakulteti i Drejtësisë në Universitetin e Tiranës ka njoftuar studentët se afati i fundit për aplikim është data 19 janar 2017. Shtyrja e afati u bë pasi në muajin dhjetor, kur dhe u njoftuan studentët për të bërë aplikimin për bursë shteti, u lanë vetëm 2-3 ditë kohë për të bërë dorëzimin e dokumentacionit. Për vitin akademik 2016-2017 qeveria ka miratuar 1800 bursa për studentët, të cilat do ndahen për disa kategori studentësh që plotësojnë kriterin ekonomik apo kritere të tjera që kanë të bëjnë me statusin social të studentëve. Në tabelën bashkëngjitur janë kriteret dhe dokumentet që duhet të dorëzojnë studentët. Fondet buxhetore për mbulimin e shpenzimeve për bursat si dhe numri i bursave për studentët administrohen nga universitetet publike. Bursa përllogaritet si shpenzim mesatar ditor për lekë në ditë (lekë/ditë) dhe paguhet çdo muaj, me kalim në numrin e llogarisë bankare të çdo studenti.

Kriteret&afati

“Bazuar në VKM 903, datë 21.12.2016, neni 5.1, germa “c” “Personat me aftësi të kufizuar, të vërtetuar nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punës, përfitues të pagesës së aftësisë së kufizuar”, njoftohen të gjithë studentët që i takojnë kësaj kategorie se për të përfituar bursë duhet të dorëzojnë në fakultet pranë Degës së Shërbimeve, dokumentet si vijon: Certifikatë familjare dhe fotokopje e kartës së identitetit; Vërtetim origjinal (ose kopje e noterizuar) të lëshuar nga KMCAP( Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë) për studentin me aftësi të kufizuar; vërtetimi për pagesën e aftësisë së kufizuar të lëshuar nga zyrat përkatëse. Afati përfundimtar për dorëzimin e dokumentacionit për përfitimin e bursës për vitin akademik 2016-2017 është data 19.01.2017.”-njofton dekanati i Fakultetit të Drejtësisë. Në bazë të vendimit të qeverisë bursë veç studentëve të shkëlqyer, përfitojnë edhe ata studentë në nevojë. Sipas pikës 5 të VKM-së, studentë në nevojë konsiderohen: Sipas kriterit ekonomik: studentët që ndjekin studimet në largësinë mbi 10 km nga vendbanimi i përhershëm i tyre, familjet e të cilëve trajtohen me ndihmë ekonomike nga njësia e vetëqeverisjes vendore; secili nga studentët, i cili rezulton bashkëshort me fëmijë, dhe kur familja e tij trajtohet me ndihmë ekonomike nga njësia e vetëqeverisjes vendore; personat me aftësi të kufizuar, të vërtetuar nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punës, përfitues të pagesës së aftësisë së kufizuar. Jashtë kriterit ekonomik: studentët që kanë përfituar statusin e jetimit; studentët që kanë humbur përgjegjësinë prin-dërore, me vendim gjykate të formës së prerë; studentët që janë identifikuar e trajtuar si viktima të trafikut të qenieve njerëzore dhe kanë humbur kujdesin prindëror; studentët që rezultojnë fëmijë të punonjësve të Policisë së Shtetit, që kanë humbur jetën në krye dhe për shkak të detyrës.