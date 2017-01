09 Jan 2017Posted by us er

Deputeti socialist Ervin Bushati deklaroi dje, gjatë një interviste në “TCH”, se zgjedhja e presidentit duhet bërë me një konsensus të gjerë. “Unë gjykoj që në një shoqëri qytetare, patjetër që konsensusi duhet të shtrihet sa vota me shifra e një mazhorance, sepse nesër të gjithë bashkë do të shkojmë para qytetarëve, do shkojmë të marrim votën. Sa më e saktë të jetë zgjidhja, patjetër që edhe emri duhet të jetë sa më i pastër, sa më i shëndetshëm, aq më i mirë do të ishte edhe për palët politike”, – tha Bushati. Në lidhje me reformën në drejtësi, ai u shpreh se politika e ka hedhur e para hapin e saj, ndërkohë që kanë filluar efektet e para të ndryshimeve në drejtësi. “Politika e ka bërë hapin e parë. Sistemi i drejtësisë është garant që nesër të mos tentojnë të hyjnë elementë të caktuar, që gjithashtu të jenë më të matur në mënyrën si operojnë e si merren vesh. Kjo ka filluar. Politika e ka filluar vetingun”, – tha Bushati.