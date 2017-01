Jeton Selimi

Me eliminatoret e europianit të Çekisë për 21-vjeçarët përfundoi edhe mosha e aktivizimit për disa futbollistë. Duke nisur nga portierët Strakosha dhe Teqja, për të vijuar me mbrojtësit Lulaj, Hoxhallari, Prenga dhe Shkalla, apo edhe mesfushorët Latifi dhe Grezda. Në këtë mënyrë, baza e ekipit të vjetër pritet të jenë pak futbollistë, duke nisur me Laçin, Baren, Ramadanin dhe Manajn, të cilëve do t’u bashkohen të rinj premtues. Trajneri Alban Bushi i ka idetë të qarta për strategjinë që duhet të ndjekë, pavarësisht se është një periudhë e shkurtër. “Është grumbullimi i parë me 21-vjeçarët, pasi është periudhë e shkurtër. Kemi ide për disa lojtarë, por pas grumbullimit do t’i kemi më të qarta. Nuk kemi bazë nga ekipi i vjetër, pasi kanë mbushur moshën. Po mundohemi të krijojmë bazën për të ardhmen. Për këtë arsye do të bëjmë një tjetër grumbullim edhe në muajin shkurt, ku do të marrin pjesë futbollistë nga Shqipëria dhe rajoni.” Sigurisht që, tashmë te kuqezinjtë janë vendosur disa standarde, ashtu si në ekipin e parë edhe te moshat. Alban Bushi kërkon të ruajë të njëjtën linjë, teksa bën të qartë që kriteri për grumbullimin mbetet vetëm një. “Lojtarët më në formë do të afrohen në ekip. Çdo futbollist është në planet e mia, por gjithçka varet vetëm nga forma e tyre. Në këtë periudhë jemi mundur të marrim lojtarë që klubet i kanë dhënë leje pasi nuk jemi në datat e përcaktuara nga FIFA.” Natyrshëm në këtë moment ajo që të vjen në mendje është fakti se shumë futbollistë mund të zgjedhin Kosovën përpara Shqipërisë. Megjithatë për momentin duket se konkurrenca nuk ekziston midis dy ekipeve. “Nga Kosova nuk na ka refuzuar asnjë futbollist. Ne kemi për detyrë të kontaktojmë çdo futbollist me origjinë shqiptare. Pastaj janë ata vetë që vendosin.”