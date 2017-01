Deputetja e LSI-së, Silva Caka deklaroi dje, se partia ku ajo bën pjesë duhet të dalë e vetme në zgjedhje dhe jo në koalicion me PS-në. Edhe pse deputetja ka sqaruar se ky ishte një mendim personal i saji, kjo ka sjellë reagimin e përfaqësuesve nga pala tjetër. Deputeti Vladimir Kosta, i cili deklaroi se largohej nga grupi i PS-së, por duket se sërish mbetet brenda saj, u shpreh dje se LSI-ja duhet lënë ta provojë veten se sa vlen e vetme. E ftuar dje gjatë emisionit “Debati në Channel One” të gazetarit Roland Qafoku, Caka tha se LSI-ja ka një kontratë me qytetarët, dhe si e tillë prova e madhe e saj është që në zgjedhje të dalë e vetme. Por Caka sqaroi se ky është një mendim i saji personal dhe nuk ka asnjë vendim të forcës që ajo përfaqëson. “Ky është mendimi im personal që për mua do të jetë votë publike në forumet e LSI-së, por a do të fitojë mendimi im apo jo, këtë do ta kenë në dorë forumet e partisë”. Silva Caka është e para deputete e kësaj force politike që shprehet hapur për pozicionin që duhet të ketë LSI-ja në zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit. Ndërsa deputeti Vladimir Kosta shkroi në “Facebook”, nisur edhe nga deklaratat e ministrit të Drejtësisë, Ylli Manjani një ditë më parë: “Ministri i Drejtësisë dhe një kolege e LSI-së nuk e fshehin se nuk janë komodë me koalicionin me PS-në. Shumë nga arsyet që japin, përveç tyre, nuk i kupton asnjë i majtë në vend. Kjo loja e tipit ‘jemi dhe s’jemi aleatë’, vetëm sa po çorienton elektoratin e majtë. Më shumë ngjan si rritje pazari sesa sjellje mes partnerësh politikë. Mbase është koha që LSI-ja ta provojë veten sa vlen e vetme në zgjedhje… Duhet ta respektojmë këtë dëshirë të tyre”, – tha dje Kosta.