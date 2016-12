Jeton Selimi

Është luajtur ditën e sotme edhe “Boxing Day” në Premier Ligë, ku ranë në sy fitoret e skuadrave kryesore. Çelsi i Antonio Kontes mori një fitore të rëndësishme përballë Burnemuthit me shifrat e thella 3-0. Një dopietë e Pedros dhe një gol i Hazard u dhanë fitoren që i shkëput plot 9 pikë nga vendi i dytë.

Çelsi i Antonio Kontes nuk njeh rivalë në Angli, ku vazhdon marshimin e pandalshëm me një seri mbresëlënëse fitoresh që dje arriti numrin 12 radhazi. Mungesat e Diego Kosta dhe N’Golo Kante nuk e ndalën vrullin e skuadrës londineze, e cila fitoi 3-0 ndaj Bërnmuth. Pedro ishte protagonist i ndeshjes me dy gola, nga një në secilën pjesë të takimit, ndërsa Hazard realizoi në fillimin e fraksionit të dytë me penallti, në një përballje që nuk u vu asnjëherë në diskutim. Me këtë fitore, Konte vendosi rekordin e ri të klubit, dhe e sheh veten vetëm 2 fitore larg rekordit prej 14 ndeshjesh radhazi, me fitoren në kampionatin anglez, i cili mbahet nga Arsenali i vitit 2002.

“Topçinjtë” aktualë kanë fituar me shumë vështirësi dhe u është dashur një gol i minutave të fundit nga Zhiru për të marrë tri pikët përballë Uest Bromuiç. Sulmuesi francez shpëtoi skuadrën e tij nga thellimi i mëtejshëm i krizës së rezultateve, duke llogaritur që “topçinjtë” vinin nga dy humbje radhazi në kampionat. Mançester Junajtid i Murinjos vazhdon t’i gëzohet një forme të mirë në muajin dhjetor, ku ka siguruar fitoren e katërt radhazi në kampionatin anglez. Këtë radhë duke mundur me shifrat 3-1 Sandërlendin e ish-trajnerit Devid Mojes, në vizitën e tij të parë në “Old Traford” që pas shkarkimit.

Ndërkaq, vazhdon momenti i errët i Leisterit të Ranierit, që është mundur në shtëpi 2-0 nga Evertoni dhe vazhdon të notojë në ujëra të turbullta në klasifikimin e kampionatit anglez të futbollit, duke rrezikuar seriozisht rënien.