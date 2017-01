Dje në ‘Deutsche Welle’

Bekim Shehu

Ngritja e një muri nga serbët lokalë në veri të Mitrovicës që ndan qytetin në dy pjesë, arrestimi nga policia franceze i ish-kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj, bazuar në një fletë-arrest të Serbisë dhe së fundi tentimi i Serbisë që të fusë në Kosovë një tren me mbishkrime ‘Kosova është Serbi’ janë tri rastet që kanë tensionuar raportet edhe ashtu të brishta Kosovë-Serbi. Sipas analistëve të pavarur, është zhgënjyese që tash e pesë vite dialog intensiv Kosovë-Serbi me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, situata për një moment të përshkallëzohet deri në rrezikun e nisjes së një konflikti.

Opozita: Të ndërpritet dialogu

Partitë politike opozitare në Kosovë kërkojnë ndërprerjen e dialogut Kosovë-Serbi, ndërsa qeveria e Kosovës është për vazhdimin e dialogut, por me një format pak më ndryshe. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, kërkoi të hënën në Bruksel që, “Kosova dhe Serbia ta evitojnë përshkallëzimin dhe të përmbahen nga retorika”. “Mesazhi im për palët është që duhet të evitohet përshkallëzimi dhe të dyja palët të përpiqen të përmbahen nga aktet dhe retorika dhe të përpiqen të shohin angazhim të përbashkët nëpërmjet dialogut, si diçka që u ndihmon të dyja palëve. Hapat që ne i kemi marrë me Beogradin dhe Prishtinën vitin e shkuar janë hapa historikë”, tha Federica Mogherini.

Hahn: Mos rrezikoni arritjet

Shefja e diplomacisë evropiane tha se Bashkimi Evropian ka arritur të lëvizë përpara perspektiven drejt BE-së të të gjithë rajonit, duke arritur të ndërtojë dialog pozitiv ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit dhe ajo është e bindur që të dyja vendet janë të përkushtuara për dialog. Në të njëjtën linjë u shpreh edhe komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, i cili po ashtu i bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë “që të mos e rrezikojnë atë që është arritur paraprakisht me dialogun”. “Lutja ime është që të mos vihet në rrezik ajo që deri më tani është realizuar në dialogun Beograd-Prishtinë dhe se duhet shikuar përpara e jo pas”, tha Johanes Hahn.

BE duhet të jetë më energjike

Por, si i shohin analistët e pavarur raportet Kosovë-Serbi dhe dialogun pas zhvillimeve të fundit, sidomos pas ndalimit nga autoritetet kosovare të një treni të Serbisë me mbishkrime, siç tha qeveria e Kosovës, “nacionaliste”. Blerim Burjani, analist, i tha ‘DW’ se dialogu Kosovë-Serbi nuk ka alternativë, por duhen ndryshuar modalitetet e tij.

“BE duhet të jetë më energjike, t’u imponojë palëve zbatimin e marrëveshjeve deri më tash, sepse në këtë dialog kemi parë edhe tentativa dhe zgjatje të zbatimit të marrëveshjeve apo bishtnimit të tyre nga pala serbe. Palët duhet të zbatojnë me përpikmëri atë që kanë nënshkruar. Është e vërtetë se ka pasur tensionime, por kjo nuk do të duhej të ndikonte në dialog dhe përmbyllje të dialogut, por ai duhet intensifikuar për zgjidhjen e problemeve, siç është muri në Mitrovicë dhe rasti ‘Haradinaj’, që besoj do të zgjidhet shumë shpejt”, thotë Blerim Burjani.

Analisti Burjani mendon se tentimi i Serbisë që të dërgojë në Kosovë një tren me mbishkrime nacionaliste e ka dëmtuar në masë të madhe dialogun Kosovë-Serbi. “Tensionet kanë mbërritur ndoshta me tentativën e hyrjes së trenit ilegal në Kosovë, ky provokim është i dëmshëm për dialogun, por në këtë rast ndërmjetësuesi i dialogut duhet t’i tërheqë vërejtjen palës serbe për këto gjëra. Sidoqoftë, palët duhet të respektojnë frymën e mirë të dialogut dhe duhet të respektojnë parimet e dialogut që ka vendosur BE”.

Për Blerim Burjanin, modaliteti i dialogut duhet të përshpejtohet dhe përmbyllet, duhet të kërkohet nga Serbia të njohë shtetin e Kosovës dhe të nxitet ideja për demarkacion mes dy shteteve, Kosovës dhe Serbisë, pastaj duhet të zgjidhet problemi i sukcesionit dhe disa çështje të tjera. Pra, dialogu duhet të shkojë kah arritjes së një marrëveshjeje për fqinjësi të mirë dhe respektim të kufijve.

Dialog po, por me pamje tjetër?

Një analist tjetër kosovar, Ymer Mushkolaj, i tha ‘DW’ se dialogu Kosovë-Serbi duhet të ridizenjohet. “Dialogu urgjentisht duhet të ridizanjohet dhe ridimensionohet. Nuk ka kuptim që me Serbinë në këtë situatë të bisedohet për normalizim marrëdhëniesh, ndërkohë që në anën tjetër, Serbia përdor çdo mjet në dispozicion për agresion politik e juridik karshi Kosovës. Dialogu duhet fokusuar në qëllimin kryesor, e jo të devijojë duke biseduar për rregullimin e brendshëm të Kosovës”, thotë Ymer Mushkolaj.

Sidoqoftë, autoritetet e Prishtinës janë shprehur të gatshme për vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi dhe zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura deri tash. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, tha për mediat lokale: “Dialogu duhet të vazhdojë, në vend të kërcënimit nga Serbia, ai fton për paqe dhe në vend të raporteve të ndara ndërfqinjësore, Thaçi fton për fqinjësi të mirë që do të çonte drejt një normalizimi të plotë të raporteve Kosovë-Serbi”. Kosova dhe Serbia më 19 prill të vitit 2013 arritën marrëveshje për normalizimin e raporteve. Dialogu ndërmjetësohet nga përfaqësuesja e lartë e BE-së për politikë të jashtme dhe çështje të sigurisë.