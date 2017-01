Mançester Siti është gati të kalojë çdo kufi në merkato vetëm e vetëm për të firmosur me Lionel Mesin verën e ardhshme. Me kërkesë të trajnerit Pep Guardiola, drejtuesit e “Citiziens” kanë nisur nga puna për të bindur Barcelonën dhe mbi të gjitha yllin argjentinas, në mënyrë që Mesi sezonin e ardhshëm të luajë në “Etihad Stadium”. Siti ka një gati një ofertë të çmendur, me 5 herë fituesin e “Topit të Artë”, që mund të shndërrohet në blerjen më të shtrenjtë të historisë së futbollit, duke kaluar kështu edhe francezin Pol Pogba, që në verën e vitit që kaloi u transferua nga Juventusi te Mançester Junajtidi për 105 milionë euro. Oferta që po përgatit klubi i Mançester Sitit për të bindur Barcelonën të lejojë largimin e 29-vjeçarit pritet të kapë shifrën e 110 milionë eurove, ndërsa lojtari do të përfitojë një pagë faraonike prej 900 mijë eurosh në javë, që konvertohet në rreth 50 milionë euro në vit. Mesi ende nuk ka rinovuar kontratën e tij me Barçën, ndërkohë që marrëveshja aktuale mes tij dhe klubit katalanas skadon në verën e vitit 2018. Ky është një tjetër sinjal i qartë se futbollisti i “La Selecion”, po mendon seriozisht largimin nga “Camp Nou”. Mesi është një dëshirë e vjetër e Guardiolës, i cili kërkon ta ketë me çdo kusht te Mançester Siti. Mbetet për t’u parë se cila do të jetë zgjedhja e lojtarit dhe se çfarë do të ndodhë, por e sigurt është që Mançester Siti po përgatit një ofertë marramendëse për yllin e Barcelonës.