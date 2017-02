07 Shk 2017Posted by us er

Trajneri i Skënderbeut, Ilir Daja, në deklaratën e tij pas ndeshjes për “Gol pas Goli”, u shpreh i kënaqur me tri pikët e marra, pavarësisht lojës jo në nivelin e pritur. Për teknikun e korçarëve, penalltia e akorduar ishte e drejtë, sepse kishte kontakt në zonë. “Pavarësisht pozicionit të Korabit në fund të tabelës, ata kanë lojtarë të mirë. Disa prej tyre kanë qenë gjithnjë në Superiore. Luajnë mirë në mbrojtje dhe e dinim që ishte e vështirë. E rëndësishme ishte fitorja. Në pjesën e dytë kishim shpejtësi që na dha mundësinë të dilnim para portës. Kapja e formës së duhur nga Predesku dhe rikthimet e Salihit dhe Latifit do na japin më shumë lehtësi në sulm. Pas fazës përgatitore, ekipet nuk kanë ritmin e duhur. Edhe diferencat janë ngushtuar nga lëvizjet në merkato. Të tria ekipet që janë për titull janë pragmatiste. Për ekipin tim them që kundërshtari sot nuk na rrezikoi asnjëherë, sepse ishim shumë të ekuilibruar mbrapa. Penalltia? Është pozicion i vështirë. Topin e ka Sabieni, ka kontakt brenda zonës, mbrojtësi zgjat këmbën, ndaj mendoj që është penallti”.