Dënimi i dhënë dje nga FIFA do të detyrojë Etrit Berishën të mungojë jo vetëm në ndeshjen e radhës të Kombëtares ndaj Italisë në mars, por edhe në atë kundër Izraelit, që luhet në muajin qershor. Trajneri De Biazi, ndonëse pranon se kjo është një mungesë e rëndësishme, e përjeton me humor situatën. “Është një mungesë e madhe, po më mirë që nuk vjen në Izrael, pasi do të ‘masakronte’ Zahavin”, ishte batuta e tij në një intervistë për “TV Klan”. “Berisha nuk duhej të binte në provokimin e tij, por mund të them që edhe Zahavi duhej të dënohej me 2 ndeshje për atë simulim”, – theksoi trajneri i Kombëtares. Ai vazhdon të ketë shpresa për arritjen e një objektivi të rëndësishëm në kualifikueset e Botërorit, ku si rival të radhës ka Italinë e tij. “Ishte një vit për t’u kujtuar për futbollin shqiptar, pasi arritëm diçka të pabesueshme. Tani po përpiqemi që të qëndrojmë në garë për kualifikueset e Botërorit. Italia? Është e imja kur nuk jam në Shqipëri, por derisa të jem këtu, do të jem 100% shqiptar. Për ndeshjen duhen edhe 3 muaj, kështu që do të flasim më vonë”, – deklaroi De Biazi. Ndërkaq, ai ka preferuar të mos komentojë zërat e merkatos që e shohin rregullisht pranë pankinës së ndonjë skuadre tjetër përveç Kombëtares shqiptare. “Unë shikoj që shkruhen të pavërteta edhe kur nuk dinë asgjë, por le të flasin. Prej 4 vitesh thonë që unë do largohem, por ja ku jam, për zgjedhjen që e kam bërë vetë”, – tha ai.