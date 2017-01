12 Jan 2017Posted by us er

Duket se presidenti i FSHF-së, Armand Duka, nuk është i vetmi që mendon se Shqipëria ka zero shanse për të shkuar në Rusi. Të njëjtën bindje e ka edhe vetë trajneri i Kombëtares shqiptare të futbollit, Xhani De Biazi, i cili për më tepër duket mosbesues edhe për të ardhmen e grupit të lojtarëve që drejton. “Aventura me Shqipërinë arriti majën, pasi besoj se këta djem më shumë se kaq nuk mund të arrijnë, edhe pse në jetë nuk duhet të thuash asnjëherë ‘kurrë'”, tha ai në një intervistë të dhënë për kanalin zyrtar të Sampdorias, klubit italian në stërvitjet e të cilit ai do të jetë i pranishëm gjatë këtyre tri ditëve. “Mendoj se problemi më i madh sot është të menaxhojmë këtë moment, që të mos mendojmë se jemi të aftë dhe të mundohemi të punojmë me të njëjtën intensitet dhe dëshirë që kemi bërë më parë. Nëse nuk humbim ato që janë karakteristikat tona, të punojmë për njëri-tjetrin, pa parë se çfarë bën njëri apo tjetri, ndoshta mund të kemi edhe tani ndonjë shans”, tha De Biazi duke nënkuptuar se skuadra që drejton aktualisht nuk po arrin të shfaqë të njëjtat vlera që i dhanë mundësinë të shkonte në një kampionat europian.