Për herë të parë pas deklaratës së përbashkët të partive shqiptare në Maqedoni, ka reaguar kreu i partisë fituese të zgjedhjeve të parakohshme në Maqedoni, Nikolla Gruevski. Duke komentuar platformën e partive shqiptare, Gruevski thotë se dygjuhësia nuk u duhet shqiptarëve në Dellçeve apo në viset e tjera ku ata nuk jetojnë. Në një intervistë për “Dnevnik”, Gruevski ka lënë të kuptohet se nuk është dakord me platformën e njësive politike shqiptare dhe ka theksuar se nëse BDI-ja do të vendosë të bëjë koalicion me LSD-në, VMRO-DPMNE do të rikthehet në pushtet me një fitore më të thellë dhe pa asnjë kusht për formimin e qeverisë së re. Sipas tij, shqiptarët më shumë kanë nevojë për punësime të reja, paga të mëdha dhe standard më të lartë jetese sesa për vendosjen e shqipes si gjuhë zyrtare. Me një avantazh të lehtë ndaj LSDM-së së Zoran Zaevit dhe tashmë me një platformë të përbashkët të partive shqiptare në Maqedoni, Gruevski thotë se situata aktuale nuk është gjë tjetër veçse një përsëritje e asaj që ka ndodhur në të kaluarën. Kreu i VMRO-DPMNE ka marrë mandatin nga presidenti i vendit, Gjorge Ivanov, për të formuar qeverinë e re në Maqedoni. Dita e djeshme ishte afati i fundit kur presidenti Ivanov duhej t’ia besonte mandatin për formimin e qeverisë një kandidati të partisë, konkretisht partive të cilat fituan numrin më të madh të mandateve në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të mbajtura më 11 dhjetor të vitit të kaluar. Përbërja e nëntë parlamentare e Maqedonisë, e cila ka 120 deputetë, u konstituua më 30 dhjetor të vitit të kaluar. Më shumë deputetë ka koalicioni i kryesuar nga VMRO-DPMNE me 51, koalicioni i kryesuar nga LSDM ka 49 mandate, BDI 10, Besa 5, Aleanca për Shqiptarët 3 dhe PDSH 2. Në këtë përbërje parlamentare nuk ka të përzgjedhur të popullit nga diaspora. Gruevski ka 20 ditë kohë për të formuar qeverinë nga momenti që mandatohet nga presidenti. BDI, BESA dhe Aleanca për Shqiptarët, më 7 janar publikuan platformën e përbashkët e cila do të jetë baza e tyre në negociatat për krijimin e qeverisë së re. Axhenda e përbashkët politike e tri partive kërkon përdorimin e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare, barazi ekonomike, zgjidhjen e kontestit për emrin me përfshirjen e shqiptarëve në grupin punues për negociata të drejtpërdrejta me Greqinë, si dhe për integrimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian.