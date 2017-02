03 Shk 2017Posted by us er

Pagesat për dëmshpërblimin e ish-të përndjekurve politikë kryhen nga Ministria e Financave, e cila thuajse në të gjitha vitet ka ezauruar fondin e vënë në dispozicion. Për vitin 2017 fondi i vënë në dispozicion të kësaj kategorie është 2 miliardë lekë; e njëjta shumë është parashikuar edhe për vitin 208. Ndërsa për vitet 2019 dhe 2020 shuma që do të vihet në dispozicion të dëmshpërblimit të ish-të përndjekurve është nga 2.2 miliardë lekë për secilin vit. Sipas ligjit në fuqi, të parët që marrin paratë janë kategoria parësore, ku përfshihen ish-të dënuar politikë që janë gjallë, gra ish-të dënuara, fëmijë të mitur të ish-të dënuarve. Aktualisht, Ministria e Financave vijon me pagesën e këstit të shtatë për kategorinë parësore. Ndërsa pagesat për trashëgimtarët po ecin me ritme më të ngadalta.