Një 22-vjeçar nga Tirana ka përfunduar në prangat e policisë, pasi ka ushtruar dhunë ndaj nënës së tij dhe më pas ka vjedhur sende të ndryshme në banesë. Burime zyrtare nga policisë bënë me dije se i arrestuari është shtetasi Indrit L., person me precedentë të mëparshëm penalë. Sipas të njëjtave burimeve, mësohet se i riu i ka kërkuar nënës së tij një shumë parash dhe pikërisht në këtë moment ka nisur edhe sherri mes tyre. Ndërkaq, burime pranë uniformave blu sqaruan se i arrestuari ka treguar se i kishte kërkuar mamasë së tij disa para për të dalë me miqtë e tij për festat e fundvitit, por kjo dëshmi është hedhur poshtë nga e dëmtuara, 60-vjeçarja me iniciale R.M.. Kjo e fundit ka rrëfyer para oficerëve të policisë se i biri i kërkonte para herë pas here dhe sa herë që nuk kishte mundësi ekonomike për t’i dhënë aq sa kërkonte, ai i ushtronte dhunë psikologjike. Por, sipas saj, nuk ka mundur ta denoncojë më parë të birin, për shkak se nuk ka dashur që t’i bëjë keq atij. Dy ditë më parë, pasi 22-vjeçari nuk ka mundur t’i marrë të ëmës shumën që i kishte kërkuar, në momentin që ndodhej i vetëm në banesë, kishte vjedhur disa sende të ndryshme shtëpiake dhe i kishte shitur. Në momentin që 60-vjeçarja ka shkuar në banesë dhe ka parë sendet që i mungonin, ka dyshuar menjëherë tek i biri. Mësohet se gruaja i ka kërkuar llogari për veprimin e rëndë që ai kishte kryer, por djali e kishte kërcënuar që të mos e denonconte në polici. Më pas, 60-vjeçarja ka vënë re se në banesë i mungonin edhe disa bizhuteri të sajat, të cilat më pas rezultuar të ishin shitur nga i biri.