Policia e Tiranës ka arrestuar tre 17-vjeçarë të cilët akuzohen se vodhën me dhunë një bashkëmoshatarin e tyre duke i marrë atij një shumë të konsiderueshme parash. Burime zyrtare të policisë bënë me dije se ngjarja ka ndodhur më datë 6 shkurt, në pjesën e pasme të Pallatit të Sportit “Asllan Rusi”, në rrugën “Ali Kolonja”. Vetëm pak orë pas ngjarjes, policia arrestoi shtetasin Ertis G. dhe u shpallën në kërkim dy bashkëpunëtorët e tij. Ndërsa ditën e djeshme u prangosën edhe dy autorët e tjerë, Kastriot C. dhe Sergjio Z. Sipas policisë, të tre këta persona akuzohen se në bashkëpunim me njëri-tjetrin, nën kërcënimin e një thike dhe duke goditur me grushte shtetasin R.Z. i kanë marrë portofolin, ku në brendësi të tij kishte shumën monetare prej 1.250 eurosh dhe 2.000 lekësh të rinj. Gjatë marrjes së tyre në pyetje, autorët kanë pranuar autorësinë e krimit, ndërsa po punohet për gjetjen dhe sekuestrimin e shumës monetare. Burime pranë policisë bënë me dije se autorët kishin njohje me të dëmtuarin, pasi studionin në të njëjtën shkollë. R.Z. jetonte në Tiranë me gjyshërit, pasi prindërit i kishte emigrantë.