Valentina Madani

Ambasadori amerikan në Tiranë, Donald Lu, përforcon qëndrimin e tij ndaj reformës në drejtësi duke premtuar se deri në realizimin e saj nuk do të tërhiqet. Në këtë mënyrë ambasadori Lu i ktheu dje përgjigje deklaratës së kryeprokurorit Adriatik Llalla, duke deklaruar se SHBA-të nuk frikësohen përballë asnjë përpjekjeje për minimin e procesit të reformës në drejtësi. Ambasadori Lu garantoi se kjo reformë do të jetë e suksesshme në ndalimin e korrupsionit në gjyqësor. Ky reagim i diplomatit amerikan, vjen pas replikave në distancë me kryeprokurorin Adriatik Llalla. “Shtetet e Bashkuara kanë marrë një angazhim përpara popullit shqiptar për të monitoruar çdo hap të zbatimit të reformës në drejtësi. Asnjë përpjekje për të na frikësuar apo për të minuar procesin e reformës, nuk do të na pengojë që të sigurojmë që ajo do të jetë e suksesshme për të parandaluar manipulimin politik dhe korrupsionin në gjyqësor. Ky është një premtim”, thuhet në deklaratë. Po dje reagoi edhe Delegacioni i Bashkimit Europian në vendin tonë lidhur me konfliktin mes ambasadorit të SHBA-ve në Tiranë, Donald Lu, dhe kryeprokurorit Adriatik Llalla. Reforma në drejtësi dhe refuzimi i vizave për disa gjyqtarë e prokurorë, mes të cilëve ishte edhe emri i Prokurorit të Përgjithshëm, duket se është edhe shkaku kryesor i këtyre diskutimeve. Delegacioni i BE-së mbështet ambasadorin Donald Lu dhe Ambasadën Amerikane në Shqipëri sa i takon angazhimit për një gjyqësor të pavarur. “Shprehim vlerësim të lartë për angazhimin e ambasadës së SHBA-ve për reformën në drejtësi në Shqipëri. Po kështu shprehim vlerësim për angazhimin e ambasadorit Donald Lu. BE-ja dhe SHBA-të bashkëpunojnë ngushtësisht. Bashkëpunimi është për një gjyqësor të pavarur. OMN është një hap konkret i angazhimit të përbashkët”, thuhet në reagimin e delegacionit të BE-së në Tiranë. Reforma në drejtësi u ka dhënë vëzhguesve ndërkombëtarë një rol të rëndësishëm në vlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Ata pritet të mbërrijnë në Tiranë javën e ardhshme dhe puna e tyre e parë do të jetë krijimi i një liste të zezë me personat që nuk duhet të jenë anëtarë të organeve të vetingut.