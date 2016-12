22 Dhj 2016Posted by us er

I ftuar në një intervistë për “SuperSport”, presidenti i FSHF, Armand Duka është rikthyer të flasë për disa nga ngjarjet futbollistike që lamë pas këtë vit. Duke foli për ndeshjen me Izraelin dhe për trajnerin Xhani De Biazi: “Ndeshja me Izaelin duhet të jetë një pikë kthese. E them me bindje të plotë që është një skuadër më e dobët se ne, ashtu sikurse them edhe për Maqedoninë”, u shpreh fillimit Duka. Ndërkohë për të ardhmen e De Biazit, kreu i FSHF tha: “De Biazi? Nëse ka një ofertë më të mirë për të, le të vazhdojë, ne kem një marrëveshje e cila duhet të respektohet. Mund të ndodhë si me Tramexanin. Të gjithë janë të lirë të bëjnë zgjedhjet e tyre. Nuk pengojmë njeri, thjesht duhet të jemi transparentë. Pjesa tjetër nuk ndikon për asgjë”.