Flet shoku: Shfrytëzonte ish-gruan

Gerilina Kodheli

Kreshnik Husaj, i njohur nga të gjithë si Kika i “Big Brother Albania 8”, dyshohet se ka rënë në prangat e policisë, për akuzën e shfrytëzimit të prostitucionit. 28-vjeçari nga Peja thuhet se është arrestuar më 13 dhjetor të vitit të shkuar, ndërsa që prej atëherë ndodhet në qeli, në burgun e Pejës. “Bluetooth” ka kontaktuar Policinë e Kosovës, e cila fillimisht tha se do të bënte konfirmimet përkatëse, por më pas refuzoi të përgjigjej. Ndërkohë, u kontaktua edhe ish-bashkëshortja e Kikës, Vlora Tahiri, e cila është protagoniste e kësaj historie, por ajo u tregua e gatshme të fliste vetëm nga afër. Në pamundësi të konfirmimit nga palët kryesore të përfshira në këtë histori, arrestimin dhe akuzat kundër Kikës i rrëfen ekskluzivisht për “Bluetooth” të “GSH” një nga miqtë e ish-banorit të “Big Brother”, i cili ka preferuar të mbetet anonim.

Ai shpjegon se Kika është arrestuar në shtëpinë e tij në Pejë më 13 dhjetorin e shkuar, rreth orës 4 të mëngjesit. “E ka denoncuar ish-gruaja e tij për keqtrajtim dhe përdorjen e saj me qëllime përfitimi”, tregon ai. Miku i Kikës, ka thënë se gjatë martesës me Vlora Tahirin, ai e dërgonte në Prishtinë, ku e detyronte të kryente marrëdhënie me meshkuj të tjerë. “E detyronte të shkonte me meshkuj të tjerë për 30 euro”, rrëfen ai. Por jo vetëm kaq, ish-banori i edicionit të tetë të “Big Brother” i ka shkaktuar probleme ish-partneres së tij me familjen e saj. “Në familje ajo nuk mund të shkojë më, i ka marrë edhe vajzën dhe nuk e lejon ta takojë. Vlora nuk mund t’i durojë më këto gjëra dhe ndaj vendosi që ta denoncojë, që të tregojë të vërtetën e saj”, shpjegon ai më tej.

I pyetur nëse kishte informacion gjatë kohës që Kika dhe Vlora ishin të martuar, për mënyrën se si ai e trajtonte dhe për shfrytëzimin e saj, shoku i Kikës shprehet, “Nuk e ka bërë kurrë në praninë time. Megjithatë, një person nga Prishtina më kishte thënë që Kika ia kishte çuar bashkëshorten dhe i ka marrë 30 euro për një marrëdhënie. Nuk e besova”.

Ai shpjegon se gjërat janë bërë të qarta, pasi ka takuar Vlora Tahirin, pas arrestimit të Kikës. “Jam takuar pas arrestimit të Kikës me ish-gruan e tij për kafe. Kam ruajtur raporte të mira me të dhe ajo më tregoi gjithçka, se si e ka keqtrajtuar Kika”, pohon ai.

I pyetur pse Vlora kishte pranuar që të shfrytëzohej nga ish-bashkëshorti, shoku i tij thotë, “Ajo nuk kishte asgjë, familje jo, shtëpi jo, si të jetonte? Ky e detyronte të shkonte dhe nuk i jepte para. Si mund të jetonte? Ajo është e shkatërruar plotësisht, është për t’u dhimbsur se si e ka shfrytëzuar”.

Sa i takon akuzave kundër Kikës, shoku i tij i afërt rrëfen se, në fakt, kundër Kreshnik Husajt nuk rëndon vetëm kjo akuzë, por edhe ajo e mashtrimit. “Ka mashtruar shumë këngëtarë. U ka marrë para për xhirime televizive dhe nuk i ka nxjerrë askund”, tregon shoku i Kikës, ndërsa thotë se çdo artist e ka paguar ish-banorin e “Big Brother” minimumi 100 euro, e në raste të tjera edhe më shumë. “Artistët nuk kanë thënë gjë në polici, gjithsesi për gjykatën shfrytëzimi i ish-gruas është primare si çështje”.

“Aktualisht Kika është në burgun e Pejës dhe pritet që gjatë ditëve që vijnë të dalë përpara gjykatës. Normalisht më pas do të vendoset dënimi kundër tij”, shpjegon më tej miku i Kikës.

Kreshnik Husaj dhe Vlora Tahiri janë prindër të një vajze 2-vjeçare, e cila quhet Vesa. Ish-banori i “Big Brother 8” ka kujdestarinë e vogëlushes, pas ndarjes nga ish-bashkëshortja. Por duket se Kika i shmang sa më shumë kontaktet e Vesës me mamanë e saj. “Kika nuk e lejon që Vlora të takojë Vesën. Mama e bijë shihen shumë rrallë dhe atëherë nga 5 minuta”, rrëfen ai, ndërsa shpjegon se tashmë që ish-banori i “BB8” është në burg, për vogëlushen kujdeset familja e Kikës.

Gjithsesi, për këtë histori, deri tani nuk ka konfirmime nga protagonistët e saj, apo autoritetet policore, të cilat, përsërisim, pas premtimit se do të konfirmonin ngjarjen, refuzuan të përgjigjen.

Kika:

Kam bërë seks edhe me mamanë e saj

Akuzave të ish-bashkëshortes për prirjet e tij seksuale Kika iu përgjigj publikisht, duke treguar se, në fakt, përpara se të martohej me Vlorën kishte pasur marrëdhënie seksuale me mamanë e saj. I pyetur në “Zonë e Lirë”, ish-banori i “Big Brother” tregoi, “Nuk jam gay, këtë gjë do ta bëja me meshkuj vetëm para kamerave. Ne, shtratin e provuam edhe para se të martohemi. Pse më mori kur sipas saj paskam qenë gay? Kika të ishte gay nuk do ta pallonte edhe nënën edhe gruan. Në fillim kam bërë seks më nënë, domethënë me vjehrrën, pastaj mora vajzën se ajo donte të martohesha me vajzën e saj”. Sa i takon ndarjes, në intervistën e tij të 2015-ës, Kika tha shkurt se: “U ndava se nuk eci lidhja”.

Vlora: U ndava sepse

ishte homoseksual

Vajza e rritur në një nga fshatrat e Pejës, sipas rrëfimeve të miqve të Kikës, është njohur me të kur ka marrë pjesë në një nga eventet e bukurisë, që Kika ka organizuar në agjencinë e tij. Miq të çiftit kanë treguar se arsyeja e ndarjes ishin thashethemet se Kika, ndërkohë që ishte i martuar, mund të ketë pasur marrëdhënie me djem. Por, ish-bashkëshortja e tij Vlora ka qenë e bindur për këtë fakt. Në vitin 2015, kur Kika ishte në shtëpinë e “Big Brother”, ajo tregoi publikisht se, “Jam penduar shumë që mora një vendim të tillë në jetën time, duke u martuar me një njeri si ai. Kjo ndjesi pendese ka ardhur duke u përforcuar më shumë kur më thanë se ai në të vërtetë është homoseksual. Për këtë arsye, nuk dua më t’ia dëgjoj as emrin”. Pyetjes në lidhje me prirjet seksuale të ish–bashkëshortit dhe nëse kishte kuptuar diçka vetë, përpos thashethemeve, Vlora iu përgjigj, “Në fakt, fjalët i vunë vulën dyshimit që kisha për prirjet e tij, e ndikuar nga sjelljet e çuditshme gjatë martesës sonë njëvjeçare”.

Precedenti

Dy vjet

më parë

akuzohej

për trafikimin e miseve

Ndonëse në Shqipëri njihet vetëm për pjesëmarrjen e tij në “Big Brother”, në Kosovë Kikën e njohin edhe si djali i ish-kryetarit të Pejës, Aver Husaj. Ky i fundit është përgjigjur dy vjet më parë për akuzat kundër të birit për trafikimin e Miss-eve. Në fakt, Kika është diskutuar gjatë se trafikonte modelet dhe bukuroshet që merrnin pjesë në eventet dhe konkurset e bukurisë që ai organizonte dhe kishte bërë burg për këtë, por zyrtarisht, sipas asaj që ka thënë babai i tij, nuk është ngritur asnjë akuzë. I pyetur asokohe nga “Panorama”, Aver Husaj është shprehur, “Kreshniku është akuzuar për mit marrje në një simulim që e ka përgatitur Policia e Kosovës”, pa dhënë detaje të mëtejshme.