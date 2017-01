Ola Mitre

Para se të ekzaminohen apo trajtohen, pacientët do të kenë mundësi të informohen e më pas të japin pëlqimin e tyre. Për këtë arsye, Ministria e Shëndetësisë ka miratuar fletët informative dhe marrjen e pëlqimit të pacientit në spitale, ndërkohë që përmes një urdhri të ministrit Ilir Beqaj, që mban datën 5 janar 2017, janë përcaktuar edhe shërbimet përkatëse, ku do të funksionojnë këto fletë. Kështu, për Shërbimin e Gastrohepatologjisë, pacienti do të informohet e më pas do të japë pëlqimin për ekzaminimin radiologjik retrograd të pankreasit. Pjesë e urdhrit është edhe Shërbimi i Djegie – Plastikës, për të cilin janë miratuar fletë informative dhe marrje pëlqimi për trajtime si: operacioni i heqjes së dhjamit (liposuction); plastika e gjirit ose mamoplastika, mbjellja e flokëve; operacioni i nekrotomisë dhe fasciotomisë apo operacioni i trajtimit kirurgjikal të cikatriksave (shenjave) me skin expander. Një shërbim tjetër, për të cilin janë miratuar këto fletë është edhe Obstetrikë-Gjinekologjia, ku pacientet duhet të informohen e më pas duhet të japin pëlqimin e tyre për lehtësimin e lindjes apo për ekzaminimin me ultratinguj (ECHO), gjatë shtatzënisë. Në zbatim të urdhrit të ministrit, shefat e këtyre shërbimeve duhet të njohin personelin me fletët informative përkatëse, në mënyrë që të bëhet aplikimi. Ndërkohë që, urdhri ka hyrë në fuqi menjëherë, çka do të thotë se tashmë ka filluar aplikimi i tij në spitale.