747 të dënuar me vendim të formës së prerë ose të paraburgosur janë liruar dje në të gjithë Shqipërinë, pas hyrjes në fuqi të amnistisë së miratuar nga parlamenti. “Gazeta Shqiptare” zbardh sot listën e plotë të të liruarve dhe sa vite e muaj i kishin mbetur secilit për të vuajtur. Nga burgu i Peqinit u liruan 131 persona; nga burgu i Shënkollit në Lezhë 117 persona; nga burgu i Rrogozhinës, 110 persona të dënuar. Ndërsa, në burgjet e Tiranës ka një numër të vogël përfituesish. Nga burgu “Ali Demi” në kryeqytet dolën 9 gra të burgosura; nga burgu 313 në Tiranë, 7 të burgosur, si dhe nga burgu 302, 4 të burgosur.

Korrespondentja e “GSH” nga Durrësi, Klodiana Haxhiaj raporton se 2 të dënuar për vepra të ndryshme penale që nuk klasifikohen të rënda janë liruar që në mëngjes nga burgu i këtij qyteti. Afrim Idiq, 31 vjeç, është një prej të liruarve. 31-vjeçari, prind i dy fëmijëve me nënshtetësi zvicerane pak muaj më parë u përfshi në një vjedhje. Ai u dënua me një vit heqje lirie, ndërsa kreu vetëm tre muaj. Pasi është dënuar për herë të parë, dhe ka lënë qelinë, 31-vjeçari dha një mesazh. “Për herë të parë rashë në burg për një vjedhje ordinere. Burgu është shumë i vështirë, sidomos në Shqipëri. Unë për 31 vite kam jetuar në Zvicër, aty ku edhe kam familjen dhe fëmijët. Kam zënë mend dhe nuk dua më të futem aty, sepse burgu është shumë i keq. Liria është e shtrenjtë e paçmueshme”, thotë Idiq për “GSH”

Ndërkohë, në Elbasan nga burgu i Sigurisë së Lartë të Peqinit kanë dalë edhe 5 dënuar për vrasje, emra jo të panjohur të botës së krimit. Sipas gazetarit Fatmir Popja, ata janë Mariglen Hoxhallari, Vladimir Shukle, Bledar Spahiu, Gentian Gërdhuqi dhe Gersi Sallufi, të gjithë të akuzuar për vrasje, që lidhen me hakmarrjen e konfliktet banale mes autorëve e viktimave të tyre. Personat që përfitojnë nga amnistia janë të dënuarit me vendim gjyqësor të formës së prerë, me burgim deri në 2 vite për dënime të dhëna deri në datën 31 dhjetor 2016, pavarësisht nga koha e mbetur nga dënimi. Janë ata persona, të cilëve deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji u kanë mbetur pa vuajtur nga ky dënim deri në 2 vite. Përfituese do të jenë edhe femrat që në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji janë baras ose mbi moshën 55 vjeç, ndërsa meshkujt e dënuar që do të përfitojnë nga amnistia janë ata, të cilët në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, janë baras ose mbi moshën 60 vjeç. “Gazeta Shqiptare” boton sot listën e të dënuarve që përfitojnë nga amnistia, rreth 630 vetë pa llogaritur të dënuarit në burgun e Rrogozhinës, bashkë me të cilët numri i të liruarve shkon në 747 gjithsej.