07 Jan 2017Posted by us er

Këngëtarja heq dorë nga grimi i tepruar

Ajo është shumë e komentuar për fotot që publikon në rrjete sociale e që shumë herë janë edhe provokuese. Bëhet fjalë për Encën, e cila kujdeset gjithmonë që të sjellë foto ku i ekspozon linjat e saj trupore. Së fundi Enca na ka përshëndetur me një pozë nga shtrati. Pa grim dhe e mbuluar vetëm me një çarçaf, këngëtarja ka ngritur edhe njëherë temperaturat. Pas kritikave të shumta nga fansat për tualet të tepruar, duket se kjo bukuroshe “ka zënë mend” dhe ka vendosur që ta nisë 2017 me një foto “ujë e sapun”.