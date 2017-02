Endrit Dokle, ish-anëtari i bandës së Durrësit, i dënuar me burgim të përjetshëm nga të tria shkallët e gjyqësorit kërkon shfuqizimin e tyre në Gjykatën Kushtetuese. Sot do të zhvillohet seanca mbi bazën e dokumenteve, ku i dënuari i konsideron vendimet e dhëna si të papajtueshme me Kushtetutën. “ATSH” raporton se Endrit Dokle, së bashku me 16 persona të tjerë, pjesë e bandës famëkeqe janë dënuar për vrasje, plagosje, atentate, rrëmbime, trafik droge e qeniesh njerëzore. Pak kohë më parë lirinë e fitoi edhe ish-kreu i bandës, Lulzim Berisha.

Sipas Ministrisë së Brendshme, “banda e Durrësit është autore e një sërë vrasjesh të ndodhura në Durrës e Tiranë, nga viti 1998 e në vazhdim, si vrasja e Dritan Sallakut, më 17 tetor 1998, në qytetin e Durrësit; e shtetasve Viron Curri e Arjan Paja dhe plagosjen e shtetasit Marsel Sotiri, më 29 tetor 1998 në fshatin Rrashbull të Durrësit. Ndërsa në vitin 1999, pasi kishin dështuar një vit më parë për vrasjen e Sotirit, i cili ishte plagosur, organizata ndërmori një aksion dhe e ekzekutoi atë më 22 gusht, në zonën e Plazhit. Në vitin 2000, banda akuzohet për vrasjen e Dritan Dishës, më 9 qershor, në fshatin Shenavlash të Durrësit. Ndër vrasje të tjera është edhe e Ervin Lames, më 14 janar 2002, në lagjen nr. 3 të qytetit të Durrësit. Pas vrasjes së Saliut, organizata që u vendos nën drejtimin e Dokles, akuzohet për vrasjen e Avni Gashit, më 13 tetor 2005 në Tiranë. Kufoma e Gashit u hodh në fshatin Romanat të Durrësit. Ndërsa më 30 tetor 2005, organizata e Dokles ekzekutoi në Tiranë pranë stadiumit “Qemal Stafa”, shtetasin Ilir Koldashi. Për qëllimet e tyre, drejtuesit e bandës së Durrësit përdornin edhe vrasës me pagesë.

LIRIMI I LULZIM BERISHES

Lul Berisha u dënua me burgim të përjetshëm në 2012, por dy vite më pas Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë vendosi prishjen e vendimit të Apelit për Krimet e Rënda në lidhje me të pandehurin Lulzim Berisha, duke e dënuar atë përfundimisht me 25 vite heqje lirie.

Sipas Prokurorisë për Krimet e Rënda, grupimi kriminal i cilësuar si banda e Durrësit fillimisht është formuar si rrjedhojë e bashkimit të dy grupimeve të personave me precedentë penalë, që drejtoheshin respektivisht nga Lulëzim Berisha e Klodian Saliu.

Më pas, pas vrasjes së Klodian Saliut në shkurt 2005, të pandehurit Endrit Dokle e Adriatik (Dritan) Coli vendosin të kundërpërgjigjen duke tentuar vrasjen e kundërshtarit të tyre, Lulzim Berisha. Ndaj Berishës janë realizuar disa atentate, të gjitha të dështuara.

Në vendimin e plotë të Gjykatës së Lartë, i përbërë nga 448 faqe në total, Kolegji Penal arsyeton se Shkalla e Parë dhe Apeli për Krimet e Rënda ka gabuar duke zbatuar në mënyrë të padrejtë ligjin penal të kohës kur kanë ndodhur tri episode kriminale, në të cilat Lulëzim Berisha akuzohej të kishte konsumuar akuzën e “vrasjes me paramendim”. Sipas Gjykatës, duke iu referuar ligjit të kohës, si ligji më i favorshëm për të gjykuarin Lulzim Berisha, duke iu referuar rrethanave të faktit, provave dhe akuzave që janë ngritur ndaj tij, ekzistonte vetëm një rrethanë rënduese. “Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, në ndryshim nga gjykatat e faktit, vlerëson se në periudhën e kryerjes së veprave penale nga i gjykuari Lulzim Berisha, tetor 1998 – gusht 1999, ka ekzistuar vetëm një rrethanë rënduese, që është ajo e parashikuar nga germa ‘gj’ e nenit 50 të Kodit Penal të kohës së kryerjes së veprave penale dhe që është ‘kryerja e veprës penale në bashkëpunim'”, arsyetonte Gjykata e Lartë. Më tej, gjykata shprehej që duke qenë se i gjykuari Lulzim Berisha është akuzuar nga Prokuroria për kryerjen e veprave penale, vetëm në prani të rrethanës rënduese të bashkëpunimit, gjykatat nuk mund të dilnin në një konkluzion tjetër.