Epidemia e gripit që ka prekur vendin tonë ka shënuar 2 viktima. Ministria e Shëndetësisë konfirmon se personat, të cilët kanë ndërruar jetë, përveç sëmundjeve të tjera, kanë rezultuar të prekur edhe nga virusi i gripit të stinës. Pacientët ishin të shtruar në Spitalin Universitar të Mushkërive “Shefqet Ndroqi”, ku njëri prej tyre vuante nga SPOK-u( Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike) e riakutizuar dhe insuficienca respiratore, ndërsa tjetri nga sëmundje kardiovaskulare dhe insuficienca respiratore. Viktima e parë ishte 70 vjeç dhe ndërroi jetë në datën 2 janar, ndërsa personi tjetër ndërroi jetë në datën 3 janar dhe ishte 71 vjeç.

Situata

Ndërkaq, për të përballuar fluksin e personave të prekur nga virusi i gripit, ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj bëri me dije se duke filluar nga kjo fundjavë shërbimi parësor në qytetet që kanë spital rajonal do të funksionojë edhe ditën e diel. Deklarata e Beqajt u bë gjatë mbledhjes së Zyrës Operacionale të Situatës në Kryeministri, ku ndër të tjera u theksua se situata që po kalon aktualisht vendi ynë, në 10 vitet e fundit, ka qenë karakteristikë e muajit shkurt. “Jemi në një situatë epidemie. Ka disa ditë që është kapërcyer pragu i epidemisë, situatë që ne e kemi ndjekur që në javën e parë të dhjetorit, por ajo që u vu re këtë vit, njësoj si në të gjithë Evropën, është se intensiteti i lartë filloi 4-6 javë më shpejt se ç’ka filluar dekadën e fundit. Për këtë gjë që në datën 20 dhjetor shërbimi parësor i Tiranës punon dhe ditën e diel dhe ditët e festave. Ndërkohë që, nga kjo fundjavë shërbimi parësor në qytetet ku ka spitale rajonale do të punojë dhe ditën e diel. Nga dita e sotme (dje) ka një rënie të fluksit në spitale sepse ka filluar të funksionojë rrjeti i shërbimit parësor, i cili është më pranë qytetarëve dhe mund të zgjidhë rastet e lehta apo të mesme”,- u shpreh ministri. Sipas kreut të Shëndetësisë, paralelisht janë duke u shpërndarë edhe vaksinat antigrip, të cilat mund të lehtësojnë sëmundjen. “Dje (pardje) janë shpërndarë 61 mijë flakonë të vaksinës së gripit dhe sot (dje) do të vazhdojmë me pjesën tjetër, pasi janë rreth 90 mijë flakonë të vaksinës së gripit, të cilat sipas rekomandimeve të mjekëve mund të bëhen edhe tani që epidemia ka filluar. Ndonëse nuk e shmangin komplet efektin e virusit, e bëjnë sëmundjen më të lehtë. Kjo këshillohet për të sëmurët kronikë, me diabet, me zemër, me mushkëri, me veshka, të cilëve gripi mund t’ua vështirësojë më tepër situatën”,- deklaroi Beqaj.

Operacionet

Paralelisht me epideminë e gripit, temperaturat e ulëta që pritet të prekin vendin tonë nga dita e sotme kanë detyruar Ministrinë e Shëndetësisë të anulojë ndërhyrjet kirurgjikale që nuk janë urgjente. Sipas Beqajt, masa mund të shtrihet në të gjithë vendin, në varësi të ecurisë së situatës në ditët në vijim. “Drejtuesit e spitaleve janë këshilluar që, sipas situatave, në çdo spital të reduktojnë operacionet kirurgjikale të planifikuara apo ndërhyrjet e planifikuara që nuk janë urgjencë. Ende ne si ministri s’kemi marrë një vendim për ta bërë në gjithë vendin. Po e ndjekim në vijimësi, por jemi në kontakt me të gjitha spitalet”,- u shpreh ministri.