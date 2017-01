15 Jan 2017Posted by us er

Nga Vangjush Saro

NDERIMET

Frynte në pyll një erë e marrë,

por Ujku ndjehej në delir.

“Këta që po na rrinë pranë,

të m’i gostitni sa më mirë…

S’ka rëndësi, çakej a dhelpra,

nga një nderim shpejt ua bëni!

Kurora them, me gjethe e shpendra.”

“Imzot, patjetër, por na ndjeni,

se këto gjethet zverdhen shpejt

dhe mund të bien një nga një.

Kështu, kurorat… ah, medet(!)

nuk kanë për të shkëlqyer më…”

“Ne s’dimë a do të jemi vetë

deri atëherë, o trutharë…”

Iu vu pikë muhabetit,

ndërsa kuiste erë e marrë…

“FAMA”

Dikush bën fjalë me një Skile,

për punë cipe, diçka e tillë;

(e hollë, e trashë, që s’pyet fare…)

Thotë zonja ftohtë:

“Sa herë jam sharë,

rrëfej trishtim për sy e faqe,

pra… vdes për drejtësi dhe paqe(!)

Por nëse doni troç t’ua them,

nga ato fjalë s’më hyn një gjemb,

më e njohur bëhem,

për atë Zot;

sepse kështu e ka kjo botë:

të urrejnë edhe të duan prapë…”

Këtu u mbyll fjalimi i gjatë.

DORDOLECI DHE ARIU

E mbrojti arën njëfarësoj,

i trembi zogjtë

dhe trumba shkoi.

Por kur u duk andej Ariu,

e pa shumë pisk Dordolec ziu.

U tremb dhe vetë, zëri iu mek:

“Ah, unë i mjeri, që s’kam dyfek!”

PANIK…

Në një mot që kish shkalluar pak,

dridhej Zogu i vogël mbi një Degë;

duke i cicëruar krejt pa takt:

“Po përse më tundesh, moj e shkretë?

Ti m’i more mendtë edhe mua…”

“Ej, tha Dega, që u zemërua,

nga ta dimë ne se kush, or mik,

unë apo ti… apo të dy!

Mjaft, pra, na gostite me panik!

Rri ose gremisu që aty !…”

KORBI DHE ARRA

Majë tarracës, po punonte Korbi;

edhe një copë herë paq u lodh.

(Kish një Arrë për mëngjes i gjori,

por s’e çante që s’e çante dot…)

I thosh Arra

gjithë me qesëndi:

“Kot më vjen ti rrotull, o syshkruar!

Nuk ma gjen dot anën

kurrsesi…”

Korbi vejevinte i menduar.

Befas e vërviti Arrën poshtë.

(Ra në trotuar, u bë fërtele.)

Zbriti edhe vetë, e zu t’i thoshte:

“Ku e kishim fjalën,

moj kotele?”

BALONA

Në qiell endej heshtur një balonë.

Po meditonte shushka kot më kot:

“E çfarë ka më tepër një avion?

Po zogjtë ç’kanë më shumë,

kush ma thotë…”

Ndërkaq, u shty dhe mbeti për bela,

në degët e një bredhi mjaft të lartë.

Atje dikush (me përdëllim) ia tha:

“Durim, se do të fryjë era prapë…”

KAPOSHI SHPJEGOHET

Dikush i tha Kaposhit mjaft;

se kish filluar që pa gdhirë,

këndo e fryhu dhe këndo prapë…

(“Po ç’është, mo shoku, ky delir?”)

Dhe ai qartë u shpjegua:

“Mos e zmadho, o burrë i dheut!

Gjithsej pesë herë kam kënduar:

Dy herë te gardhi,

tre herë majë plehut…”

REJA

Reja që vallzonte në qiell ishte

e vogël, e butë edhe e brishtë…

Papritur, era e shkundi atë;

dhe Reja u ngrys, u vrenjt, u bë gri,

e frikshme,

e drithshme,

e madhe u bë,

në tokë, inatin e derdhi shi.

E ndërsa ajo bënte tiranin,

drurët edhe rrugët vetëm qanin.

Por pas një kohe (që askush s’e mat)

lule avujsh zu të ngjitej lart;

dhe Qiellin e madh e la pa gojë,

teksa në vallzim sërish e ftoi…

GOMARI DHE KAPROLLI

Teksa me dru po e ngarkonin,

Gomari i fliste një Kaprolli:

“Se si më dukesh ti, more vëlla,

të më falësh… pak si budalla.

Shkon e vjen as punë as zanat;

për kurrgjë s’do ishe ti në fshat.

Më në fund, o mik, me sa shikoj,

Ti nuk paske fare as patkonj…”

Në këto e sipër, qe ngarkuar;

tek lëkundej, sa nuk ra në përrua

dhe i hëngri vithesh ca shkopinj…

Tha Kaprolli i urtë: “Miku im,

tash për tash kam vetëm një këshillë:

çoje këtë barrë shëndoshë e mirë,

pa njëherë tjetër e gjejmë fjalën,

se kush është e kush nuk është budall…”