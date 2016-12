28 Dhj 2016Posted by us er

Plot dhurata po kalojnë këto festa edhe për Armina Mevlanin. Krahas surprizave që ka marrë nga shoqet, blogierja e njohur ka marrë dhuratë edhe nga partneri saj. Pikërisht i dashuri, Shkëlzeni me rastin e festave të fundvitit ka zgjedhur ta befasojë Arminën duke i dhuruar asaj një tufë gjigande me lule, të cilat kanë formën e zemrës, dhuratë kjo që e befasoi me të vërtetë shumë bukuroshen, e cila nuk hezitoi ta ndajë atë edhe me ndjekësit e saj. Një dhuratë kaq romantike, vështirë se mund të shpëtonte pa u ndarë edhe me miqtë virtual të Arminës.